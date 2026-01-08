ダスキン（大阪府吹田市）のミスタードーナツと、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が共同開発した新商品「Mister Donut×GODIVA」全5種が1月9日に、販売スタートします。

【写真】トリュフショコラ、生ショコラフレンチ、ドゥショコラパイ…全5種のディテールをもっと！ おいしそう！

両社のコラボは2024年1月に引き続き、2回目。今回は、創業55周年のミスタードーナツと100周年のゴディバがともに仕上げた特別なアニバーサリーコレクションで、2月中旬までの販売予定です。

ゴディバのトリュフショコラから着想を得て開発した「トリュフショコラドーナツ ノワール」「トリュフショコラドーナツ プラリネ」（ともに352円、以下、税込み）、ミスタードーナツで人気のフレンチクルーラーを基に、ゴディバと開発した生ショコラフレンチ生地の「生ショコラフレンチ ノワール」（275円）、「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」（297円）、デニッシュのようでサクサクとした食感の「ドゥショコラパイ」（374円）という全5種がラインアップされました。

オトナンサー編集部のスタッフが、一足先に実際に味わってみました。

「トリュフショコラドーナツ ノワール」はトリュフショコラから着想を得たトリュフショコラドーナツ生地を使用。ビジュアルもトリュフショコラをイメージしたということです。ドーナツとは思えないほどの口溶けよくなめらかな食感が特徴的でした。

「トリュフショコラドーナツ プラリネ」は、同じくトリュフショコラドーナツ生地を使用。ガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、チョコをコーティング。さらに、ローストアーモンドとチョコクランチをトッピングしています。ザクザクとした食感と口当たりのよい食感の両方が楽しめる上、チョコやアーモンドなど味の層が楽しめます。

「生ショコラフレンチ ノワール」は、見た目が“ザ・フレンチクルーラー”ですが、ホワイトチョコであしらったラインが上品に感じられるビジュアル。ふんわりとしつつも、しっとりした食感の生ショコラフレンチ生地とショコラ風味のグレーズという味の重奏が楽しめます。

「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」は、生ショコラフレンチ生地にキャラメルクリームとプラリネホイップがサンド。仕上げとして、チョコレートとココアパウダーが施してあります。ココアパウダーをこぼしやすいところが難点に感じましたが、口の中に豪快に運ぶことで、濃厚なココア、チョコ、キャラメルクリームの甘みが一気に堪能できます。

「ドゥショコラパイ」は、ビターな味わいの生地で2種のショコラクリームを包んだショコラパイ。生地は、同商品のために開発し、デニッシュのようにサクサクとした食感が特徴になっています。ビターさと甘さ両方のハーモニーが感じられような味わいでした。

5種類を食べてみたところ、「甲乙つけがたいぐらい僅差だね〜」というのが正直な感想。個人的な好みとしては「トリュフショコラドーナツ プラリネ」でした。

テイクアウト専用で、「トリュフショコラドーナツ ノワール」「トリュフショコラドーナツ プラリネ」「生ショコラフレンチ ノワール」「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」各1個を組み合わせた「Mister Donut×GODIVA アニバーサリーセット」（1450円）も数量限定で販売されます。

ぜひ、自分の好みの味を探してみてくださいね。