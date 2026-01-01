¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Û£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¤¬¡Ö£×£×£Å¤¬´Ø¿´¡×ÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×
¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¥¿¥Ã¥°¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¹¡Ë¤È£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¤âÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¾å²¼»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿£É£ã£å¤Ï¡Ö¥¨¥é¤½¤¦¤Ë¥¹¡¼¥ÄÃå¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¤Ïº£¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤ËÍè¤¤¤è¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊËèÆü¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¡¢¤¤¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·²ñ¾ì¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÊÄ±é¸å¤Ë¹µ¼¼¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡Ö¥¹¡¼¥ÄÃå¤ëÍýÍ³¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤¹¤«¡©¡¡¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤³¤ì¤¬²¶¤ÎÀµÁõ¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¥á¥·¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡££Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤â¡Ö¥¹¥·¡¢¥°¥Ã¥É¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥¦¥Þ¥¤¡×¤È¿©¤ÙÊª¤Î´¶ÁÛ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÆ¯¤ï¤º¤«£´¤«·î¤Ç¿·ÆüËÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤Ç¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçÃÄÂÎ¤ÎÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡££É£ã£å¤Ï¡Ö²¶¤é¤Ê¤é¤Þ¤¢ÏÃ¤ÏÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À²¶¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¥ä¥Ä¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¥«¥Í¤ò²Ô¤¤¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¤¤ÞÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç°ìÈÖ¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡££Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ£Í£Ö£Ð¤òÁÀ¤¦¤è¡£ÍèÇ¯¡¢¤Þ¤¿¥¹¥·¤ò¿©¤¤¤ËÍè¤ë¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£