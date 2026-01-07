実業家のマイキー佐野氏が喝破！経済戦争の裏側『トランプの真の狙い。米国のベネズエラ介入が世界経済に与える影響について解説』
実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」で、『トランプの真の狙い。米国のベネズエラ介入が世界経済に与える影響について解説【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。本動画では、2026年1月3日に実行された米国の軍事作戦によるベネズエラ情勢を起点に、アメリカの行動の裏側にある構造的な狙いが整理されている。
佐野氏がまず焦点を当てるのが、「太陽のカルテル」と呼ばれる存在である。一般にカルテルと聞くと、非合法な犯罪組織を想起しがちだが、ベネズエラのケースはそれとは性質が異なるという。国家機関と犯罪組織が分離されず、政権中枢と結びついた統治システムへと変質していった点が重要だと佐野氏は語る。港湾や空港、検問所といった国家インフラが犯罪ネットワークに利用され、政治権力と不正収益が一体化していく過程が解説されていく。
アメリカ司法省は、この構造の中核にマドゥロ大統領がいると位置付け、「太陽のカルテル」を国際的なテロ組織と同等に扱う判断を下した。その延長線上にあったのが、「オペレーション・サザン・スピア」と呼ばれる軍事作戦である。動画では、なぜ大統領の拘束が可能だったのか、その法的・軍事的なロジックにも触れられている。
しかし、佐野氏の分析は治安問題だけにとどまらない。真の焦点は、ベネズエラが抱える莫大な石油資源にあると指摘する。世界最大級とされる重質原油の埋蔵量は、アメリカのエネルギー戦略と密接に結びつく。アメリカ国内の精製体制との相性、輸送距離の短さ、制裁下で停滞してきた生産インフラの再構築――これらが今回の介入と結び付いているという見方が示される。
さらに、佐野氏は国際金融と企業の動きにも言及する。アメリカのエネルギー企業、過去の投資や未回収債権の扱い、そして復興投資という名目で進む資金回収の構図が浮かび上がる。これは単なる内政介入ではなく、経済合理性に基づいた戦略だという認識が貫かれている。
加えて見逃せないのが、中国やロシアへの影響である。ベネズエラに多額の融資や投資を行ってきた両国は、優先順位の低下や権益縮小という形で打撃を受ける可能性がある。佐野氏は、この一連の動きを「資源と金融を巡る経済戦争」と位置付け、地政学的な再編の一端として捉えている。
本編では、こうした経済的・地政学的な思惑がどのように絡み合っているのかが、具体的な事例を交えながら語られている。本稿の内容は、国際情勢やエネルギー問題に関心のある人にとっても多くの示唆を与える。
