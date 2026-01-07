アニメ『mofusand』第1話「食欲爆発」各配信プラットフォームにて配信開始！
キュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたアニメ『mofusand』の第1話「食欲爆発」がついに本日1月7日（水）の朝8時より、各配信プラットフォームにて配信開始された。
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た「サメにゃん」をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた『mofusand』。手がけるのは SNS を中心に人気のイラストレーター「ぢゅの」。
そんな『mofusand』のアニメは、YouTubeでの先行配信にて、配信開始後わずか2週間で200万回再生を突破し、大きな話題となっていた。
いよいよ始まった第1話、サメにゃんたちはどんなかわいさを見せてくれるのか！
そして第2話「こだわり」は、1月14日（水）あさ8時から配信予定。
お楽しみに。
＞＞＞第1話場面カットをチェック！（写真3点）
（C）mofusand
