タイトルで「自分に関係がある」と思わせることが大事（写真：mapo/イメージマート）

「タイトル、見出し、キャッチコピーづくり」と聞くと、編集者やコピーライター、放送作家などといった「言葉のプロ」の専売特許で自分には縁遠い世界──。そんなふうに思っている人もいるでしょう。

ただ、一般的なビジネスパーソンもメールの件名、報告書やプレゼン資料の題名、会議の招集文、チラシやPOPにあしらう言葉など、中身よりも先に相手の目に触れる「最初の言葉」を考えています。これは「タイトル、見出し、キャッチコピーづくり」と本質的に同じ。これ次第で、印象に残るか、中身に興味を持ってもらえるか、行動につながるかなど相手の反応が変わります。

Web編集者として7000本超の記事タイトルを考案し、数万本に及ぶタイトルと反応データの分析から「短い言葉で心をつかむ法則」を体系化した『22文字で、ふつうの「ちくわ」をトレンドにしてください』（サンマーク出版）の著者・武政秀明氏が、「最初の言葉」を工夫する方法を解説します。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

Webメディアで気づいた「伝え方」の重要性

同僚や取引先との重要なメール。急ぎの依頼。新年会の出欠──。そんなとき件名に何と書いている、あるいは書かれている言葉を目にするでしょうか。

「お願い」

「ご相談」

「新年会のご案内」

丁寧で端的。特に失礼もなく、問題があるようには思えません。ただ、受け取る側の立場で考えてみると、中身を開くまで何が書いてあるか、重要なのかどうか、いまいちよくわかりません。特に印象に残らず、閲覧や返信の重要度が下がるかもしれません。

私は十数年にわたってウェブメディアの編集に携わり、「読まれるタイトル」のパターンを研究し、法則を発見してそれを体系立ててきました。先人が築いてきた土台をもとに、媒体の集客力やブランド力、スタッフに支えられながら、編集長として媒体全体では月間3億ページビュー（PV）という数字を経験したこともあります。

ウェブメディアの特徴は、記事が「読まれたか」「読まれなかったか」が、すべて数字で見えることです。良いと思って付けたタイトルが思いのほか読まれず、逆に、それほど自信がなかったタイトルが予想外に多くの人に届く。そんなことが日常的に起きます。

データを分析していくうちに、あることがわかりました。同じ内容でもタイトルの付け方次第でクリック率が数十％から場合によっては2倍、3倍、4倍以上の差が出ることもあったのです。

なぜそんなに違いが出るのか。

読者は、タイトルを見た瞬間に「これは自分に関係があるか」「読む価値があるか」を判断しています。判断材料が十分にあるタイトルは選ばれ、あいまいなタイトルは素通りされます。

これをビジネスに当てはめても同じことが言えます。メールの件名、報告書のタイトル、提案書の表題。「伝え方」次第で、相手がどう受け止め、どう行動するかが変わります。

小学校で習った「基本」を思い出す

では、どうすればよいのか。

答えはシンプルです。小学校の作文で習った基本──「いつ（When）」「どこで（Where）」「誰が（Who）」「何を（What）」、そして「数字」。この5つを意識するだけでも変わってきます。

人は、具体的な情報があると内容をイメージできます。「お願い」だけでは、相手の頭の中に何も絵が浮かびません。でも、「1月15日までに」「資料1点」という情報があれば、「ああ、そんなに時間がないな」「1点だから、それほど大変ではなさそうだ」と状況を把握できます。

あいまいな言葉より、具体的な言葉の方が相手の関心を引きやすい。その傾向があります。

ビジネスの現場で使える考え方

それでは、具体的なビジネスシーンで見ていきましょう。

【シーン1】メールの件名

メールの件名は、相手が最初に目にする情報です。ここで内容が伝わるかどうかが、その後の対応速度に影響することもあります。

●締め切りのある依頼

【一般的な書き方】「ご確認のお願い」

→ 何を、いつまでに確認すればいいのかがわかりません。

【工夫した書き方】「【1/15締切】予算案3点のご確認をお願いします」

→ いつまでに（1/15）、何を（予算案）、どのくらい（3点）が一目でわかります。

相手は件名を見ただけで、「1月15日までに3つの予算案を確認すればいい」と把握できます。ToDoリストにも入れやすくなります。

●提案メール

【一般的な書き方】「ご提案」

→ 何についての提案か、相手にはわかりません。

【工夫した書き方】「【ご提案】採用コスト30%削減の人事システム」

→ 何を削減するか（採用コスト）、どのくらい（30%）、何の提案か（人事システム）が伝わります。

人事担当者なら「これは自分の業務に関わる提案だ」とすぐに理解できます。

【シーン2】会議の招集・報告書

●会議の招集

【一般的な書き方】「定例会議のお知らせ」

→ いつものことと受け止められるかもしれません。

【工夫した書き方】「1/20(月)14時@会議室B 新規事業3案の最終決定会 議」

→ いつ（1/20 14時）、どこで（会議室B）、何を（新規事業3案の最終決定）が明確です。

日時と場所があれば、相手はすぐにカレンダーに入れられます。「最終決定」という言葉で、重要な意思決定の場であることも伝わります。数字（3案）で議題の範囲も明確になり、「何のための会議か」「どのくらい時間がかかりそうか」が想像できます。

●報告書のタイトル

【一般的な書き方】「業務効率化の報告」

→ どんな効率化なのか、具体的にはわかりません。

【工夫した書き方】「会議時間20%短縮、年間480時間の削減効果」

→ どのくらい（20%）、何が削減されたか（会議時間）、年間効果（480時間）が具体的です。

数字で規模感が伝わります。「480時間」という具体的な数字で、読み手は削減効果の大きさを実感できます。

【シーン3】提案書・プレゼン資料の表紙

【一般的な書き方】「新サービスのご提案」

→ どんなサービスか、誰向けかが不明です。

【工夫した書き方】「飲食店向け 導入1カ月で予約数2倍を実現する予約管理システム」

→ 誰向けか（飲食店）、いつ（1カ月）、どのくらいの効果（予約数2倍）が入っています。

飲食店経営者は、「これは自分の店向けのサービスだ」「1カ月で効果が出るなら試す価値がある」と瞬時に判断できます。

大切なのは「中身に誠実であること」

ここで一つ、大事なことをお伝えします。

タイトルや件名を工夫することは大切ですが、それは決して相手を「釣る」ためではありません。内容以上のことを言って注目を集めても、読んだ後に「期待と違った」と思われたら、むしろ信頼を失います。

ウェブメディアの世界では、クリックを稼ぐために大げさなタイトルを付けたり、本筋とは離れる印象的なキーワードで釣ったりする手法が一時期広がりました。今も一部で見かけます。確かに、一瞬の数字は稼げます。でも、読者は「またか」と学習し、次第にそうした記事を避けるようになります。媒体への信頼も失われていきます。

ビジネスの現場も同じです。メールの件名で大げさに書いて中身が薄かったり、提案書のタイトルで過度に期待させて実現性が低かったりすれば、一瞬の注目は集まっても、長期的な信頼関係は築けません。

私が心がけているのは、次の3つです。

1. 内容以上のことは言わない

2. 不安を過度に刺激しない

3. 事実に誠実に向き合う

具体的な数字を入れる、固有名詞を使う、「誰が・いつ・どこで・何を」という情報をきちんと入れる。こうした工夫は、相手を釣るためではなく、相手が正しく判断できるようにするためです。

地道かもしれませんが、これが信頼を積み重ねていく方法だと考えています。

内容を練る時間を少しだけ「伝え方」に回してみる

ビジネスパーソンは、内容を練ることに多くの時間を費やします。それはもちろん大切なことです。中身がしっかりしていなければ、どんな「最初の言葉」を付けても意味がありません。ただ、その時間のうちほんの少しだけ、「どう伝えるか」を考える時間に回してみる。そんな選択肢もあります。

限られた文字数でも、「いつ・どこで・誰が・何を」と数字を意識すれば、伝えるべき情報は入れられます。一つひとつの言葉を選び、相手にとってわかりやすい順番で並べる。それだけで、相手の受け止め方は変わってきます。

明日のメール件名から

明日、メールを送るとき、会議を招集するとき、報告書を作るとき──。

□ いつ・どこで・誰が・何を、という情報が入っているか

□ 数字で具体性を出せないか

□ 相手にとって関係があり、関心を持てる内容か

□ 内容に誠実か（過度な期待をさせていないか）

伝え方を少し工夫するだけで、相手の反応が変わることがあります。そして相手の反応が変われば、仕事の進め方も変わってきます。

より詳しい「最初の言葉」の考え方や事例については、拙著『22文字で、ふつうの「ちくわ」をトレンドにしてください』で紹介しています。

筆者：武政 秀明