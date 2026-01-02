今日2日(金)も強い冬型の気圧配置で、日本海側は雪。日中は北陸〜九州北部で積雪急増。山沿いだけでなく平地でも大雪に警戒。夕方以降は、太平洋側にも雪雲が流れ込み、四国や近畿中部・南部、関東の平野部でも積雪のおそれ。交通機関に影響も。全国的に真冬並みの寒さ。

北陸〜九州北部で大雪に警戒

今日2日(金)も、強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北日本から西日本の上空約5500メートルには、氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





北海道と東北の日本海側は雪が降ったりやんだりで、沿岸部はふぶく所もあるでしょう。大雪のピークは過ぎましたが、これまでの雪で交通機関に乱れが出る可能性があります。昼頃にかけてご注意ください。北陸や近畿北部、山陰、九州北部は断続的に雪が降り、局地的に雪の降り方が強まるでしょう。上空にこの冬一番の強い寒気が流れ込むため、局地的に雪雲が発達して、短時間に積雪が急増しそうです。山沿いだけでなく、平野部でも大雪に警戒してください。また、近畿中部や南部、山陽、四国など、太平洋側にも雪雲が流れ込み、普段雪の少ない市街地でも雪が降り、雪の積もる所があるでしょう。年始のお出かけは足元に十分ご注意ください。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要です。関東は、昼頃から山沿いや内陸部で雪や雨が降り、山沿いでは大雪のおそれがあります。夕方以降は、東京23区を含む平野部でも雪が降り、うっすら積もる所があるでしょう。積雪とならなくても、夜は気温が0℃前後まで下がる所が多く、雪や雨で濡れた路面が凍結する所がありそうです。スリップ事故など車の運転は十分ご注意ください。東海は晴れ間が出ますが、午後は山沿いで雪の降る所があるでしょう。岐阜県など局地的に雪の降り方が強まりそうです。沖縄は雨が降ったりやんだりでしょう。北よりの風が強く、海は高波に注意が必要です。

各地の予想降雪量

明日3日(土)6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、

関東甲信地方 40センチ

北陸地方 70センチ

近畿地方 60センチ

中国地方 50センチ

四国地方 20センチ

九州北部地方 50センチ



その後、3日(土)6時から4日(日)6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で

関東甲信地方 40センチ

北陸地方 40センチ

近畿地方 30センチ

中国地方 20センチ

四国地方 7センチ

九州北部地方 5センチ



となっています。



大雪により、高速道路の通行止めや飛行機の欠航、列車の運休や遅延など、交通機関に影響の出るおそれがあります。最新の気象情報と交通情報を確認して、いつもより時間に余裕をもってお出かけください。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。



(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。



(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。



(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。



(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズを車に積んでおくようにしてください。また、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。

全国的に真冬並みの寒さ

最高気温は、北海道で0℃くらい、東北と北陸は3℃前後、関東から九州は5℃〜8℃くらいでしょう。昨日(1日)より低い所が多く、全国的に真冬並みの寒さとなりそうです。沿岸部を中心に北よりの風が強く、実際の気温よりさらに寒く感じられるでしょう。ダウンコートにマフラーや手袋など、万全な寒さ対策でお過ごしください。