長野県大町市観光協会は、冬の観光シーズンをより楽しむための施策として、大町温泉郷と白馬スキーエリアを結ぶ無料シャトルバス「ぐるっとバス」の運行と、冬の夜を彩る体験型ライトアップイベント「おおまちまちあかり」を実施。

「大町に泊まって白馬で遊ぶ」をコンセプトに、便利な移動手段と、アフタースキーの夜を充実させる日本文化のおもてなし体験が登場です。

大町市観光協会「ぐるっとバス＆おおまちまちあかり」

【無料シャトルバス「ぐるっとバス」】

運行期間：2025年12月27日(土)〜2026年2月23日(月・祝)

運行区間：大町温泉郷 ⇔ 白馬スキーエリア

利用条件：予約不要、無料

【体験型ライトアップイベント「おおまちまちあかり」】

開催期間：2026年1月9日(金)〜2月21日(土)

ライトアップ日時：期間中毎日 17:00〜22:00

おもてなしイベント日時：期間中の金・土曜日 17:00〜20:00

会場：信濃大町駅前エリア

「白馬のとなりまち」として知られる長野県大町市。

豊富な雪と雄大な北アルプスを望むロケーションを活かし、ウィンタースポーツを楽しむ旅行者に向けて利便性と滞在の魅力を向上させる取り組みです。

昼間は白馬のゲレンデでアクティブに過ごし、夜は大町で温泉や伝統文化、グルメをゆったりと楽しむ。

そんな贅沢な冬の過ごし方を提案する2つの施策が展開されます。

無料シャトルバス「ぐるっとバス」

冬季スキーシーズン限定で運行される「ぐるっとバス」は、大町温泉郷と人気の白馬スキーリゾートを最短約30分で結びます。

予約不要かつ無料で利用できるため、宿泊者やスキーヤーの移動負担を大幅に軽減。

雄大な北アルプスを眺めながら、両エリアを気軽に行き来できる便利な交通手段です。

冬の夜を彩る「おおまちまちあかり」

「HAKUBA VALLEY NIGHT in 信濃大町」として開催される本イベントでは、信濃大町駅前が提灯の灯りで幻想的にライトアップされます。

期間中は毎日17時から22時まで点灯し、訪れる人々を温かい光で迎えます。

白馬駅から信濃大町駅まではJR大糸線で約35分（直通）とアクセスも良好で、アフタースキーの立ち寄りスポットとしても最適です。

金・土限定「伝統文化体験のおもてなし」

期間中の金曜日と土曜日の夜には、地域のお母さん達による無料のおもてなしイベントが開催されます。

日本の伝統的な文化を肌で感じられる多彩なプログラムが用意されています。

華やかな着物を身にまとうことができる「着物体験」。

日本の伝統衣装を気軽に楽しみ、旅の思い出に残る写真を撮影できます。

心に響く音色を楽しむ「和楽器演奏」。

古くから伝わる楽器の音色が、冬の夜の雰囲気を一層盛り上げます。

繊細な美しさに触れる「和紙アート」。

手仕事のぬくもりが感じられる作品鑑賞や体験を通じて、日本文化の深さに触れるひとときです。

昔懐かしい遊び「お手玉」など、誰もが楽しめる素朴な体験もラインナップ。

地域の方々との交流を通じて、心温まるおもてなしを感じることができます。

夜の街歩きとグルメ

ライトアップされた駅前周辺には、種類豊富な料理店が点在しています。

幻想的な灯りの下で心に残る体験を楽しんだ後は、地元の飲食店であたたかい夕食を堪能。

冷えた体をお腹の中から温め、大町の夜をゆっくりと満喫するプランです。

冬の日本観光の醍醐味である「雪・温泉・食・文化」を凝縮した大町市のキャンペーン。

白馬エリアとのアクセスを活かし、充実した冬の旅を実現する機会となります。

大町市観光協会「ぐるっとバス＆おおまちまちあかり」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 着物体験など日本文化のおもてなし体験も！大町市観光協会「ぐるっとバス＆おおまちまちあかり」 appeared first on Dtimes.