¡ÚRIZIN¡Û¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡¢µ×ÊÝÍ¥ÂÀÀï¤Ç¤Î¡È¸å²ù¡É¤òÅÇÏª¡Ö¤½¤Î»þ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¡¡2ÅÙ¤Î¥¢¥¤¥Ýー¥¯¤ò²ó¸Ü¡Ö1²óÌÜ¤Ç¤Û¤Ü¸«¤¨¤º¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè6»î¹ç¤Î¡Ö¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯ vs. µ×ÊÝÍ¥ÂÀ¡×¤Ï¥¢¥¤¥Ýー¥¯¤Ë¤è¤ê¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤¬¥É¥¯¥¿ー¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Çµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢Î¾¼Ô¤¬ºÆÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¢£¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×
µ×ÊÝ¤Ï¥¢¥¤¥Ýー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏÁê¼ê¤Î¸ª¤Ë¿¨¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯Áª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤½¤³¡ÊÌÜ¡Ë¤Ë¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ë±ÇÁü¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤È¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤ÇºÆÀï¤òÌóÂ«¤·¤¿¤È¤·¡Ö¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤¬¤¤¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤Ï±¦ÌÜ¤¬³«¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»Ñ¤òÉ½¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤âÉé¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¢£¡Öµ×ÊÝÁª¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´
¤Þ¤¿¥¢¥¤¥Ýー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï2²ó»Ø¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö1²óÌÜ¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥ì¥Õ¥§¥êー¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ðµ×ÊÝÁª¼ê¤ËÃí°Õ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç»î¹ç¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ºÆÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö²óÉü¤·¤¿¸å¤ÇRIZIN¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÉüµ¢»þ´ü¤Ø¤ÎÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡ÖÉÔËþ¤¬»Ä¤ëÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ×ÊÝÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡£¤·¤«¤·¡Öµ×ÊÝÁª¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤¬µ¯¤¤¦¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µ×ÊÝÁª¼ê¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¡Ö1²óÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Ýー¥¯¤Ç¤Û¤Ü¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤ì°Ê¹ß¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤È¤âºÆÀï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£Î¾¼Ô¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤À¡£