

BE:FIRST

BE:FIRSTが、12月26日放送のテレビ朝日「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」でBE:FIRSTの真骨頂とも言えるダンスナンバー「Stare In Wonder」をテレビ初披露した。

【動画】BE:FIRST「Stare In Wonder」ダンスパフォーマンス映像

SNS上では「あんな激しく踊りながら歌うなんて圧倒的すぎる！」「やっぱり踊るBE:FIRST最高！」と、#BEFIRST、#BF_StareInWonder がトレンド入りするなど改めてBE:FIRSTのダンスパフォーマンスに注目が集まっている。

「Stare In Wonder」は、TVアニメ「ワンダンス」のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲先生との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。

BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された本楽曲は、雑音の多い世界の中で、音にのみ向き合って弱い自分を打破していく瞬間を一曲に落とし込んでおり、原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな仕上がりとなっている。なお、本作のコレオグラファーはTVアニメ「ワンダンス」にてダンスキャストを務めたKAITA from RHT.、ReiNa from RHT.、そしてBE:FIRST SOTAの3名が担当している。

YouTubeではKAITA、ReiNaも参加したSpecial Dance PerformanceやDance Practiceも公開されている。

他にもこの季節にぴったりな心温まるパーティーソングの新曲「街灯」や、数多くの年末特番への出演で話題のBE:FIRST。2026年には自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』の開催も発表している。