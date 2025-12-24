¡Ô²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ÖÊÁ¡ÕµÜÆâÄ£¿·Ä¹´±¡¡´±Î½»þÂå¤ËÃÛ¤¤¤¿¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î¡È¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¡É
¥Û¡¼¥ë¤ËÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Æþ¾ì¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´Ñ½°¤«¤éÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¡£12·î19Æü¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ð¥ì¥¨¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤Î¸ø±é¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£
¤´°ì²È¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤ÏÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¤´É½¾ð¤¬¡¢·à¾ì¤Î¤¦¤¹°Å¤¤¾ÈÌÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ²í»Ò¤µ¤Þ¤Î°ÂÅÈ¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÆ±Æü¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ï24ÆüÉÕ¤Ç¤ÎµÜÆâÄ£Ä¹´±¤Î¸òÂå¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÕµÄ·èÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÇ¯¤Î¤Ê¤¤µÜÆâÄ£Ä¹´±¤Ï70ºÐÁ°¸å¤ÎÂàÇ¤¤¬´·Îã¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Â¼ÂÙÉ§¤µ¤ó¤¬Í¦Âà¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÄ¹´±¤È¼¡Ä¹¤¬ÃåÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤ÎºÇ¹â´´Éô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆºÇÂ¦¶á¤Î¿ØÍÆ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤â°ì°Â¿´¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Ä¹´±¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÅÄÉð°ìÏº»á¡Ê65¡Ë¡£1982Ç¯¤Ë¼«¼£¾Ê¡Ê¸½¡¦ÁíÌ³¾Ê¡Ë¤ËÆþ¾Ê¤·¡¢·§ËÜ¸©ÉûÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¾ÃËÉÄ£Ä¹´±¤Ê¤É¤âÎòÇ¤¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÁíÌ³¿³µÄ´±¡¢Æ±¾Ê¥È¥Ã¥×¤ÎÁíÌ³»öÌ³¼¡´±¤Ë¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¡£µÜÆâÄ£¼¡Ä¹¤Ë¤Ï2023Ç¯12·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Êµ¼Ô¤Ë¤âÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢²¿¤è¤ê¿ÍÊÁ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ÊÊý¡£Ä´À°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯È½ÃÇ¤âÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¦°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤¹¤Ç¤ËÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·õÆ»¹âÃÊ¼Ô¤ÎÌÔ¼Ô¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉûÃÎ»ö»þÂå¤ËÊë¤é¤·¤¿·§ËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤ò2005Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê¿Í¾ð²È¤Î°ìÌÌ¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¼Â¤Ï¹õÅÄ»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤È¡È¶á¤·¤¤´±Î½¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï2014¡Á2017Ç¯¡¢2019¡Á2020Ç¯¤ËÁíÌ³Áê¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õÅÄ»á¤¬Éô²¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²â¤¬´Ø¤Î»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎºÐÀîÎ´Íº¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹õÅÄ»á¤Ï¾ÊÆâ¤Ç¡È»Í±©±¨¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÌ³Áê¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤Ë»öÌ³Êý¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Í¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï²â¤¬´Ø´±Î½¤Î¿ÍÌ®¤¬¶¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤Íê¤ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â¸å¡¢´±Î½µ¡¹½¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë»öÌ³Ã´Åö¤Î´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¹õÅÄ»á¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¹õÅÄ»á¤Ï¤¹¤Ç¤ËµÜÆâÄ£¼¡Ä¹¤ËÃåÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Ä¹¤ÏÄ¹´±¾º³Ê¤ò´Þ¤ó¤À¼Îá¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õÅÄ»á¤Ï¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¹Ä¼¼¤ËÊû¤²¤ë³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢·ë¶É¡¢ÉûÄ¹´±½¢Ç¤¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´±Î½¤È¤·¤Æ¤Î±ÉÃ£¤è¤ê¤â¡¢»Ä¤ê¤ÎÀ¸³¶¤ò¹Ä¼¼¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎºÇÂ¦¶á¤È¤Ê¤ë¹õÅÄ»á¡£Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñ¤ÎµÄÏÀ¤ÎÄäÂÚ¤À¡£2022Ç¯1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Î·ëº§¸å¤Î¿ÈÊ¬ÊÝ»ý°Æ¡¢µìµÜ²È¤ËÏ¢¤Ê¤ëÃË·ÏÃË»Ò¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë°Æ¤Î2¤Ä¤ò¼´¤Ë¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎµÄÄ¹¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë·Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö½÷À¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬ÊÝ»ý°Æ¡×¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í»¿Æ±¤òÆÀ¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤È»Ò¤â¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¡¢³ÆÅÞ¤Î°Õ¸«¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤É¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖÍÜ»Ò°Æ¡×¤â»¿ÈÝ¤¬³ä¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤À¡£Á°½Ð¤ÎµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Ã²¤¯¡£
¡Ö2025Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¡¢¤µ¤é¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤â¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤º¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¹Ä¼¼ÅµÈÏ²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Í¿ÌîÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£¼óÁê¤ÎàÊµ¿¿´¤ò²ò¤¤¤¿¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤¬
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹Ä¼¼¤Î½÷ÀÊý¤ÎÌ¤Íè¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈáÃ²¤Ï¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀÅ²¬Ê¡»ãÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾®ÅÄÉôÍº¼¡¤µ¤ó¤Ï¡¢À¯¼£¤Î¡ÈÂÕËý¡É¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡ÖµÄÏÀ¤ÎÄäÂÚ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§¤Î¼«Í³¤ä¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤¹¤éÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ä¼¼¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¿Í´ÖÅª¤ÊÀ¸³¶¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¹ÄÂ²¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Î¤¢¤êÊý¤È¤·¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¹õÅÄ¿·Ä¹´±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¸æ¿´¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î°ìÈÌÅª¤Ê´¶³Ð¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ä¼¼¤Î¾Íè¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¤¢¤êÊý¤ò¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¿Ê¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤ÊÌòÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢ÁíÌ³Áê¤òÂàÇ¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¹õÅÄ»á¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡ÔÁíÌ³¾Ê¤Î¹õÅÄ»öÌ³¼¡´±¤«¤éÄº¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡Õ¤ÈÂê¤·Á´Ê¸¤òºÜ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¹õÅÄ»á¤òÃÎ¤ë¥¥ã¥ê¥¢´±Î½OB¤Ï´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÀ¯¼£²È¤¬Éô²¼¤Ë¤¢¤¿¤ëÆÃÄê¤Î´±Î½¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤Ù¤ÆºÜ¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤á¤º¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ø¥Ö¥¤¥Á¥í¥¦¤µ¤ó¡Ù¤È¹õÅÄ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â»ÔÁíÍý¤ÏàÊµ¿¿´¤¬¶¯¤¯¡¢°ÊÁ°¤«¤é¿Æ¤·¤¤´±Î½¤òºî¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹õÅÄ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢Á´Êý°Ì¤Ç¥·¥Ó¥¢¤Ë»Å»ö¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÚãº©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÄ¹´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¡¢¤«¤ÄÊª»ö¤òÀèÆÉ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ´·²¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÌò¤Î°Õ¸þ¤òÅª³Î¤Ë¤¯¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎºÇÂ¦¶á¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤â¹Ä¼¼¤Î½ôÌäÂê¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¡¢Åª³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Å·¹ÄÊÅ²¼¤ä²í»Ò¤µ¤Þ¤¬Í«Î¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¹ÄÂ²¤¿¤Á¤ÎÈáÃ²¡£°ì¹ï¤ÎÍ±Í½¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤´íµÞ¤Î»öÂÖ¤òÅÁ¤¨¤ë¡È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤ò¡¢¿·Ä¹´±¤Ê¤é¤Ð¹â»Ô¼óÁê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£