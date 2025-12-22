12月上旬の早朝、東京・品川区にある飲食店に、ダウンコートをしっかり着こんで現れたのは、女優の杉咲花だ。その隣には、俳優の成田凌の姿も。

2026年1月スタートのドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）の撮影がおこなわれていたのだった。

「杉咲さんはとにかく寒そうでした。それでもときおり、スタッフと談笑しながら撮影に臨んでいました」（テレビ局関係者）

今作はラブストーリーで、杉咲と成田は恋人を演じる。じつは2人は、ある絆ですでに結ばれているという。

「2020年、NHK連続テレビ小説『おちょやん』で夫婦役を演じ、試練を乗り越えた“戦友”同士として、本当に仲がいいんです。さらにドラマ上の話ですが、杉咲さんにとって成田さんは“ファーストキス”の相手。お互いに『思ったことがあったら、すぐ話そう』と、徹底的に意見交換をしてから撮影に臨んでいたそうです。そのスタンスはいまでも変わらず、今回もクランクイン前、杉咲さんは舞台『リア王』の公演中だった成田さんに電話をかけて、役について意見交換をしたそうです」（ドラマ関係者）

役の“なんか”はもうつかんでいる……のか。