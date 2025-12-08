1650±ß¤ÎÃæ²Ú¤½¤ÐÌÜÅö¤Æ¤ËÄ«8»þ¤«¤é¿ÍŽ¤¿ÍŽ¤¿Í¡Ä55ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬Ž¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤è¤êÊÂ¤ÖÅ¹Ž£¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
¢£53ºÐ¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡Ö¸µ¥×¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡×
Åìµþ¡¦Áã³û¤ÎÃÏ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÃÈÎü¤ò·Ç¤²¤ë¡ÖÌÍÁÏ°Ã º½ÅÄ¡×¡£Ê¡Åç¤ÎÇò²Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿Ã¸Îï¤Ê¤¬¤éµ²±¤Ë»Ä¤ë°ìÇÕ¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬³«Å¹Á°¤«¤éÎó¤òºî¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¤½¤ì¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£Å¹¼ç¡¦º½ÅÄÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È53ºÐ¡£
²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢µ¯¶È¡¢¼ºÇÔ¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤È¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò·Ð¤Æ¤ÎÃÙºé¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
Íµ»Ë¤µ¤ó¤¬²»³Ú¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡£¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¡Ö²»³Ú¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÁá¡¹¤Ë¶»¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¹â¹»¤Ï¹Ô¤«¤º¤ËÅìµþ¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡½¡½¤½¤¦¿Æ¤Ë¹ð¤²¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©À¾µÜ¹â¹»¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸©Î©¤ÇÍ£°ì¡È·Ú²»³ØÉô¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¹â¹»¤Ï¡È²»³Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡É¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Æ¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
Â´¶È¸å¡¢Ç°´ê¤ÎÅìµþ¤Ø¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¡¢ºî¶Ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ø¤Ó¡¢Ãç´Ö¤È¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Ï²ò»¶¤ò·«¤êÊÖ¤¹»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ20ºÐº¢¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï27ºÐ¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï6¿ÍÊÔÀ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¡Öºî»ì¤äºî¶Ê¤¬¤Ç¤¤ë3¿Í¤À¤±¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÃç´Ö¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î¸½¼Â¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
¢£¶Ê¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Æ²ËÜ¹ä¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤â¸·¤·¤¤À¤³¦
¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ï¡Öfesta mode¡×¡Ê¥Õ¥§¥¹¥¿¥â¡¼¥É¡Ë¡£Íµ»Ë¤µ¤ó¤Î½ñ¤¤¤¿¶Ê¤¬TBS¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£Åö»þ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îè»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Î1993Ç¯¤Ë·ëº§¤ò¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à3Ëç¡¢¥·¥ó¥°¥ë11Ëç¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à1Ëç¡£Ìó6Ç¯¤Î³èÆ°¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤À¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È²ò»¶¸å¡¢Íµ»Ë¤µ¤ó¤Ïºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ²ËÜ¹ä¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥®¥ã¥é¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Ï»ñ¶â·«¤ê¤Ëµç¤·¡¢Êø²õ¤·¤¿¡£
¡Ö²»³Ú¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤«¡¢½é¤á¤Æ¿¿·õ¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
¢£¡Ö¤ª¶â¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¡×¤ËÈè¤ì¤¿
²»³Ú¤òÎ¥¤ì¡¢Íµ»Ë¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡É¡£µÞÂ®¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤¬IT²½¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤ê¡¢µ¯¶È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£³Ú¶Ê¤Î°õÀÇ¤Ç¤¿¤á¤Æ¤¤¿Ãù¶â¤ò°ìµ¤¤Ë»ñ¶â¤È¤·¤Æ¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¡£
¥á¡¼¥ëÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆÃµö¤ò¼è¤ê¡¢Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¤Î°ú¤¹ç¤¤¤âÉñ¤¤¹þ¤ß¡¢»ö¶È¤Ï°ìµ¤¤Ëµ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¶â¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤À¤¹¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤É¤ó¤É¤ó²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
µ»½Ñ¼Ô¤È¤Î¹Â¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ÎÉÔ°Â¡Ä¡Ä¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ñ¶â¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ï²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Ú¶â¤Ï300Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¢¤ê¡¢Â©»Ò¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦»þ´ü¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿¥¤¥Á¤«¤éÆ¯¤Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
40ºÐ¡£½é¤á¤Æ¤Î²ñ¼Ò°÷À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤Ç¤â¡¢µ¯¶È¤Ç¤â¡¢°ÂÄê¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤æ¤¨¡¢¼ýÆþ¤Î°Â¿´´¶¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
Íµ»Ë¤µ¤ó¤Ï13Ç¯´Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶Ð¤á¾å¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡ÖÀå¡×¤¬³ÐÀÃ¡¢ÎÁÍý¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë
¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿Íµ»Ë¤µ¤ó¤ÏÇÙ±ê¤ò´µ¤¤¡¢43ºÐ¤Îº¢¤Ë¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Àå¤¬ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÁÍý¤ÎÎ©ÂÎÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¶¾Çþ¤Î¹á¤ê¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢Íµ»Ë¤µ¤ó¤Ï¼ñÌ£¤Ç¶¾ÇþÂÇ¤Á¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¾Çþ¤Ä¤æ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤Õ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¡ØâÕ(¤ß¤Ï¤ë)¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ç¡¢Àá¤Î¥Ó¥·¥Ã¤È¤¤¤¤¿Ç»¸ü¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÆü¡¹¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ø²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¹¡¼¥×¤ò¿æ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
¼«Âð¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï»î¿©¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ê¡Åç¤ÎÇò²Ï¤ÎÃÎ¿Í¤Î·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç·î¤Ë1²ó¥é¡¼¥á¥ó¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿°ìÇÕ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦´î¤Ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò³«¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤óËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£»Ò°é¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤ÎÍµ»Ë¤µ¤ó¤Ï´û¤Ë53ºÐ¡£53ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÃÙ¤µ¡£¤·¤«¤·¡¢Íµ»Ë¤µ¤ó¤ÏÌÂ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö53ºÐ¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤éº£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
¢£55ºÐ¡¢¥³¥í¥Ê¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç³«¤¤¤¿Çò²Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¹
¤¹¤Ù¤Æ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Îè»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ä¤Ä¤â¾Ð¤¦¡£
¡Ö¡È¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÎè»Ò¤µ¤ó¡Ë
¤³¤³¤«¤é¡ÖâÕ¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¼ù°Ã»á¤Î¤â¤È¤Ç2Ç¯´Ö½¤¶È¤ò¤·¡¢»ñ¶â¤âÂÎÎÏ¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢³«Å¹½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡ÖÁã³û¤ÎÊª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¹ç¤¦°ìÇÕ¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÃæ²Ú¤½¤Ð¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿ÂÇ¤Á¤ÎÌÍ¤äßîÀ½¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ËÆÃÄ§¤Î¤¢¤ëÇò²Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¡¢»îºî¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
ÆÃ¤Ë¼êÂÇ¤ÁÌÍ¤Ïº£¤Þ¤ÇÁ´¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¼¥í¤«¤é¤Î»îºî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Çþ¤ÈËèÆü¸þ¤¹ç¤¤¡¢´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ2020Ç¯4·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÌÍÁÏ°Ã º½ÅÄ¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Íµ»Ë¤µ¤ó¤Ï55ºÐ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Îè»Ò¤µ¤ó¤Ï²ð¸î¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¡¢Íµ»Ë¤µ¤ó¤¬¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤ªÅ¹¤ò²ó¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤è¤êÊÂ¤ÖÅ¹¡×¤ÇºÊ¡¦Îè»Ò¤µ¤ó¤¬½õ¤±½®
Íµ»Ë¤µ¤ó¤ÎËÜµ¤¤Î°ìÇÕ¤Ë¸ý¥³¥ß¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤ªÅ¹¤ÏÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¡ÖTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¿·¿Í¾Þ¾ßÌýÉôÌç¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÔÎó¤¬¿¤Ó¤Ë¿¤Ó¤¿¡£ËèÆüÂÇ¤ÄÌÍ¤Ï9kg¡¢10kg¤ÈÆü¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡Ö»Å¹þ¤ß¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤À¤ó¤À¤ó²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤Ë¤â»Å»ö¸å¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Âè¤Ë¡¢±ØÁ°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é½ÉÇñÈñ¤¬Ç¯´Ö90Ëü±ß¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤È¡¢ºÊ¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¤ÆÆó¿Í¤Ç¥é¡¼¥á¥ó°ìËÜ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤è¤êÂÔ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Îè»Ò¤µ¤ó¤âÄ«¤«¤é¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Öº½ÅÄ¡×¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Ä¹¤¹¤®¤¿¹ÔÎóÌäÂê¤â´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢°ìÆü100ÇÕÁ°¸å½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ä«8»þ¤«¤é¡ÖÄ«¥é¡¼¡×¤ò»Ï¤á¤¿¿è¤ÊÍýÍ³
¤µ¤é¤Ë¡Öº½ÅÄ¡×¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Å¹¤Î¿·¤¿¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÄ«¥é¡¼¡É¤À¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤ÏÃë±Ä¶È¤Î¤ß¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÌë¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ê¾å¤²¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÄ«¥é¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ê¿Æü¡¦µÙÆü¤òÌä¤ï¤ºÁáÄ«¤«¤é¾ïÏ¢µÒ¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡ÈÄ«¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤ó¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤ÆÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ËèÄ«Æ±¤¸»þ´Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
²Æ¤Î½ë¤¤»þ´ü¤Ë³°¤ËÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¿´¶ì¤·¤«¤Ã¤¿Íµ»Ë¤µ¤ó¡£8»þ¤«¤éÅ¹¤ò³«¤±¤ì¤Ð¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À½ë¤¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ËÊÂ¤Ð¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇÛÎ¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¾ïÏ¢µÒ¤Î´é¤Ö¤ì¤âÂ¿ºÌ¤À¡£»Å»öÁ°¤ËÎ©¤Á´ó¤ë²ñ¼Ò°÷¡¢»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤ËÍè¤ë¶á½ê¤Î¿Í¡¢Ä«¤ÎÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢ÁØ¤Ï¹¤¤¡£¤·¤«¤â¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢Ä«ÀìÍÑ¤Î·Ú¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âÉáÄÌ¤Ë½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤à¤·¤í¡ÈÄ«¤Î¤Û¤¦¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡É¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤¬¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
Ä«¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ«¤«¤±ÀáÃæ²Ú¡×¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÒÁØ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çä¾å¤â°ÂÄê¤·¤¿¡£Ä«¤«¤é1650±ß¤Î¡ÖÆÃÀ½¥ï¥ó¥¿¥óÌÍ¡×¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬¡Öº½ÅÄ¡×¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÄ«¤Î4»þÈ¾¤«¤é»Å¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«¤ÏÎÃ¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÄ«¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Å¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
¢£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê¥é¡¼¥á¥óÅ¹
º£¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Öº½ÅÄ¡×¡£Å¹¤Î¶õµ¤¤¬¤É¤³¤«²¹¤«¤¤¤Î¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¶õµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÉ×¤Ï¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢50¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¥é¡¼¥á¥ó¤Î½¤¹Ô¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¾Þ¤Þ¤Ç³Í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¡Ø²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎè»Ò¤µ¤ó¡Ë
Íµ»Ë¤µ¤ó¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸À¤¦¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¤«¤é²È¤Î¤³¤È¤Ê¤É¼«Ê¬¤Ï¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç¡¢ºÊ¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Í³¤Ë»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ìÏ«¤â¤«¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆËèÆü¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÍµ»Ë¤µ¤ó¡Ë
55ºÐ¤Ç¥é¡¼¥á¥óÅ¹³«¶È¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¡ÈÃÙ¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÇ¯Îð¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öº½ÅÄ¡×¤Î°ìÇÕ¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ÇËá¤¤¤¿´¶À¡¢µ¯¶È¤Î¼ºÇÔ¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Ç¦ÂÑ¡¢¤½¤·¤ÆÉ×ÉØ¤ÎÎò»Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Íµ»Ë¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ºÇÔ¤âºÃÀÞ¤âÌÂ¤¤¤â»³¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ×ÉØ¤ÇÊâ¤Â³¤±¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£
°æ¼êÂâÄ¹¡Ê¤¤¤Ç¤¿¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë
¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢AERA dot.¤Ê¤ÉÏ¢ºÜ¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¡¦´Æ½¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¿³ºº°÷¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¡¢¥Ö¥í¥°¡¢Twitter¡¢Facebook¤Ê¤É¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¡Ö°æ¼êÂâÄ¹¥Ð¥ó¥É¡×¤ä¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡¦¥ª¡¼¥ë¥Ç¥£¡¼¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥«¥¤¥Ç¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤â³èÆ°¡£
¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó °æ¼êÂâÄ¹¡Ë