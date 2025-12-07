EXPO2025 サンリオキャラクターズ / おりづるタワー年越し＆新春イベント2025→2026【まとめ記事】
株式会社あすなろ舎は、大阪・関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク サンリオキャラクターズ コラボレーショングッズ」各種を、受注販売特設WEBサイトにて、2025年12月4日（木）12:00より受注受付を開始する。受注販売における各アイテムの販売数量は、予定販売数に達し次第、予約受付終了となる。「ブラックぬいぐるみシリーズ」については、12月下旬の受注生産開始に向けて現在準備を進めている。
おりづるタワーは大晦日に、気軽に参加できるカウントダウンイベントを開催する。本イベントでは、80~90年代の名曲に包まれ、DJ. SALLYが奏でる往年のヒットソングとダンスナンバーで新年を迎える、音楽と一体感に満ちた年越し体験を提供する。さらに、三が日(1月1日~3日)には、「日本のお正月」をテーマに、伝統文化と現代のライフスタイルを融合した華やかで心温まる空間と、新年の運気を高め、縁起の良いスタートを叶える特別なイベントをお届けする。年末年始はぜひおりづるタワーで特別なひとときを楽しめる。
■受注販売が決定！「EXPO2025 サンリオキャラクターズ」【大阪・関西万博】
■省スペースで高音質！テレビの音を劇的向上できる、多機能スリムサウンドバー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、スリムな木製キャビネットに20Wのハイパワー音質と多彩な再生方法を備えたサウンドバー「400-SP120」を発売した。「400-SP120」はスリムながら最大20Wのハイパワーを発揮し、小型テレビやPCモニターの音をワンランク上へ引き上げる。木製キャビネットとパッシブラジエーターの組み合わせにより、音の厚みと臨場感を向上。映画や音楽、YouTube視聴まで幅広く、明瞭で迫力のあるサウンドを省スペースで楽しめる。
■最後は踊って、最初は祈って！おりづるタワー年越し＆新春イベント2025→2026
■世界中の電源コンセントプラグが日本で使える！マルチタイプ電源変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、世界中の主要な8種類の電源コンセントプラグを日本Aタイプに変換できる、世界初のマルチタイプ電源変換アダプタ「TR-AD5BKK（ブラック）」と「TR-AD5WK（ホワイト）」を発売した。海外から日本への旅行者や、海外製の電気製品を日本国内で使用したい人に最適な製品だ。日本の電気用品安全法(PSE) の技術基準に適合した特定電気用品なので、安心・安全に使用できる。
■約1cmの超薄型、2画面出力できる！モバイルUSB-Cドッキングステーション
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約1cmの薄型で、ケーブル収納用の固定穴もついていて持ち運びに便利だ。HDMIが2つで2画面出力できるUSB-Cドッキングステーション／USB-Cハブ「400-DKMP5GM（フルHD/2画面）」「400-DKMP6GM（4K/2画面）」を発売した。
■カルチャーに関連した記事を読む
■省スペースで高音質！テレビの音を劇的向上できる、多機能スリムサウンドバー
■最後は踊って、最初は祈って！おりづるタワー年越し＆新春イベント2025→2026
■世界中の電源コンセントプラグが日本で使える！マルチタイプ電源変換アダプタ
■約1cmの超薄型、2画面出力できる！モバイルUSB-Cドッキングステーション
■カルチャーに関連した記事を読む
