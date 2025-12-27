この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ヤ◯ザさんの凄いお骨上げ」と題した動画を公開。飲食店などとは異なり、いかなる人物の利用も拒否できない火葬場で経験した、緊迫感あふれるお骨上げの様子を語った。



動画で下駄氏は、火葬場が「どんな方でも死は平等である」という原則のもと、暴力団関係者であっても受け入れを断れない特殊な場所であると説明。その上で、自身が体験した中で「物凄く怖かった」という、ある一団のお骨上げについて詳細を明かした。その日のご遺族は、ほとんどの参列者が松葉杖やギプス、包帯姿など、明らかに怪我を負っている異様な雰囲気だったという。



ご火葬が始まり、炉の扉が閉まる瞬間、参列者の一人が「オジキ！仇とったるからなあ！」と叫ぶなど、現場はただならぬ空気に包まれていた。そして、最も緊張が走ったのはお骨上げの場面である。下駄氏が故人様の喉仏の骨について説明を求められると、若い男性が小さな骨を骨壷に納めた。その直後、組のトップと思われる男性が「お前ら、オジキの骨入れんかい！」「そんなちっちゃいしょーもない骨いれんな！」と激昂。持っていた松葉杖でその若い男性の顔面を殴打したという。



一連の出来事を終え、ご遺族が帰る際、そのトップの男性から肩を叩かれ「兄ちゃん、度胸あんなぁ？」と声をかけられたという下駄氏。一般社会とは隔絶された世界の掟と、死の前では誰もが平等であるという火葬場の現実が交錯する、強烈なエピソードを語り終えた。