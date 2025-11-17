MERCH MARKETの公式Instagramにて、Snow Manのオフィシャルアーティストビデオが公開され、注目が集まっている。

【動画】Snow Manオフィシャルアーティストビデオ／様々な衣装を着こなすSnow Man

■冒頭から圧巻！ブラックコーデのSnow Manの集合ショット

映像は、黒を基調としたシックなスタイリングで揃えた9人が一列に並ぶ印象的なシーンからスタート。ライトに照らされた艶やかな素材が光を受けて浮かび上がり、シャープな表情と相まってクールな雰囲気を放っている。

■渡辺翔太＆宮舘涼太の“ゆり組”ショットに反響！

映像内ではソロのクローズアップやユニット撮影がテンポよく展開。レザー×カーゴパンツのストリートテイストをまとった岩本照、佐久間大介、目黒蓮。オーバーサイズのアウターでリラックスしたムードを漂わせる深澤辰哉、阿部亮平。

フェイクファーや立体的なテクスチャを取り入れた衣装の向井康二、ラウールなど、ビジュアルごとに空気感がガラリと変わり、Snow Manの多彩な表現力が際立つ構成となっている。

なかでも注目を集めたのが、ファンからも“ゆり組”として人気が高い渡辺翔太と宮舘涼太のペア。渡辺は光を柔らかく反射するベルベット調のグレーセットアップで、素材のしなやかな質感が際立つ。一方の宮舘はボリュームのあるブラックデニムのアウターにレザージャケットを重ねたレイヤードスタイル。

渡辺が宮舘の肩に手を添えるポーズや、背中合わせになり自然と寄りかかるような立ち姿からは、お互いへの信頼感と抜群のコンビネーションが伝わってくる。

■ラストは9人横並び。リラックスした表情で締めくくり

終盤には9人が横一列に並ぶショットが登場。黒衣装の統一感がグループの一体感をさらに引き立てる。最後には肩を組んだりピースをしたりと、リラックスした表情を見せ、自然体の魅力で締めくくられた。

SNSでは「カッコ良すぎる」「スタートからラストまで完璧」「9人の並びが圧巻すぎて鳥肌」「みんな最高で最強」「ゆり組尊い」「ゆり組大好きショットすぎて泣いてる」などの声が続々。

多彩なスタイリングと世界観を魅せた今回のオフィシャルビデオは、ツアーへの期待値をさらに高める仕上がりとなっている。

■様々な衣装を着こなすSnow Man「スノLOOKBOOK」が好評

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/