こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

空き瓶を捨てるの、ちょっと待って。

真空保存ツールセット「エアテンダー」を使えば、食品の鮮度を維持しやすい真空容器に変身できるんです。食品やワインをより長く鮮度に保て、保存容器を買い足す手間もコストも減らせるのが便利なポイント。

オシャレな瓶容器を捨てられずにいる人にも役立つツールなので、筆者の体験レポートを参考にしてみてください。

【鮮度が最大5倍長持ち！】瓶もボトルも使える真空保存ツールセット 6,810円 14％OFF 詳細をチェック

簡単加工で真空容器に変身

こちらが空きビンやガラスボトルを真空容器化できる「エアテンダー」。長いパーツが空気を抜くポンプ。左下が蓋を加工するリッドパンチという道具で、右側が真空用キャップです。

リッドパンチは上下パーツを組み合わせ、動画のように蓋に押し込んで貫通させればOK。少し力は必要なので、勢い余って瓶ごと倒さないようにはご注意ください。

次はリッドパンチの片側を取り外して回していくと缶切りのように切断され、

キレイな穴が完成。最後に真空キャップを装着すれば準備完了です。

ポンプで真空化

食材を保存する際は追加した真空キャップにポンプを接続し空気を抜くだけ。

キャップがしっかりと下に沈んでいれば真空になっています。

フタを緩めると空気が一気に充填され、ポンッという音と共にストッパーが飛び出します。

ビンのサイズによって収納できる食材は異なりますが、例えば一度に使い切れない野菜の保存や、

Image: バグデーヴ合同会社

酸化しやすいコーヒー豆や湿気やすいシリアル等にもオススメ。ちなみに真空キャップはワインボトルに直接設置可能なので、一度に飲みきれない場合にも保存しやすいですよ。

空き瓶を手軽にアップサイクルできる「エアテンダー」で、環境・財布・食材に優しい保存を楽しんでみては？

Source: CoSTORY PreOrder

本記事制作にあたりバグデーヴ合同会社より製品貸与を受けております。