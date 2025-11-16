[11.16 J3第36節](ピカスタ)

※14:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 内田瑞己

DF 5 小松拓幹

DF 99 附木雄也

MF 7 江口直生

MF 13 前川大河

MF 15 岩本和希

MF 24 上野輝人

MF 35 左合修土

MF 90 後藤優介

FW 22 大野耀平

控え

GK 1 今村勇介

DF 29 田尾佳祐

MF 8 森勇人

MF 17 牧山晃政

MF 21 ノ・スンギ

MF 96 吉田陣平

FW 11 エドゥアルド

FW 30 丹羽詩温

FW 88 松本孝平

監督

金鍾成

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 16 山内康太

DF 3 杉井颯

DF 7 千布一輝

DF 29 岡崎慎

DF 44 青木義孝

MF 6 渡邉英祐

MF 14 吉尾虹樹

MF 27 山口卓己

MF 73 田中稔也

FW 9 アンジェロッティ

FW 18 河村慶人

控え

GK 1 藤嶋栄介

DF 26 川島功奨

MF 8 藤村慶太

MF 19 稲葉修土

MF 20 圓道将良

MF 33 山崎倫

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

相馬直樹