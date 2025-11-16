讃岐vs鹿児島 スタメン発表
[11.16 J3第36節](ピカスタ)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 5 小松拓幹
DF 99 附木雄也
MF 7 江口直生
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 24 上野輝人
MF 35 左合修土
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
MF 8 森勇人
MF 17 牧山晃政
MF 21 ノ・スンギ
MF 96 吉田陣平
FW 11 エドゥアルド
FW 30 丹羽詩温
FW 88 松本孝平
監督
金鍾成
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 29 岡崎慎
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 14 吉尾虹樹
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 26 川島功奨
MF 8 藤村慶太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 33 山崎倫
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
