アウトドア愛好者向けの高品質な釣り用ギアやアクセサリーで知られるブランドのBassdash（バスダッシュ）から、ドリンクホルダーのご紹介です。

飲み物を外出先でも手軽に楽しむためのツールとして重宝され、特にバスダッシュのドリンクホルダーはメッシュ式で折りたためるようになっているので、携帯性も抜群のアイテムです。

シンプルなデザインで使いやすく、登山やツーリングに行く時や釣りなどのアクティビティの際にも役に立つはずです。

Bassdash(バスダッシュ) ボトルポーチ 折りたたみ MOLLE ドリンクホルダー 水筒ポーチ カラビナ付き

どこに行く時でも持ち運べる

カラビナとモールストラップがついているので、バッグなどいろんなところに付けることができるのが特徴です。カラビナごとリュックに吊り下げれば、登山の時にも手がふさがらず便利ですよね。しかも、飲みたい時にすぐに取り出せるのがうれしいんです。

また、ベルトクリップも付いているので、サイクリングの時などにも大活躍です。信号待ち中など、腰のペットボトルホルダーからドリンクを抜くだけでさっと水分補給できますね。

折りたたんでコンパクトに収納

なんといっても、最大のポイントはコンパクトに折りたためることです。クルクルと巻いていくだけで簡単に小さくできるので、使わない時にはバッグやリュックの中に入れても邪魔になりません。

加えてメッシュ素材なので、かさばらず通気性もよく、濡れてもすぐ乾きますよ。特に登山では急な悪天候もよくあるので、メッシュ素材のペットボトルホルダーはなかなか貴重だと思います。

さまざまな形に対応したドリンクホルダー

タンブラーやペットボトルなど、幅広い形の容器に対応しているのもうれしいポイントですね。カラーはシンプルなデザインのアーミーグリーンと迷彩柄のジャングルカモの2種類。

重さは74gと超軽量で、持ち運ぶのもラクラク。値段もかなりお手頃でコスパ最強のアイテムなので、買っておいて損はないと思いますよ。

