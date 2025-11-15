Â¸µ·Ú¤ä¤«¤Ë¡£Teva¤Ç»î¤·¤¿¡ÖLight¡õFast Hike¡×¤È¤¤¤¦»³¤ÎÊâ¤Êý
Ê¡Åç¸©¤ÏÎ¢ÈØÄô¤Ç¡ÖTeva¡Ê¥Æ¥Ð¡Ë¡×¼çºÅ¤Î¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÅÐ»³¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡ÖLight & Fast Hike¡Ê¥é¥¤¥È¡õ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ï¥¤¥¯¡Ë¡×¤Ê¥â¥Ç¥ë¡ÖTRAILWINDER MID GTX¡Ê¥È¥ì¥¤¥ë¥ï¥¤¥ó¥À¡¼ ¥ß¥Ã¥É GTX¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ25,300±ß¡Ë¡£
µ¤·Ú¤Ë¼«Á³¤Ø½Ð¤«¤±¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Êâ¤¯¡£¿·¤·¤¤»³Êâ¤¤ÎÄó°Æ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥¤¥ë¥·¥å¡¼¥º¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅÐ»³¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¡×
¤¤¤Þ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ÖÅÐ»³¡×¥Ö¡¼¥à¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÐ»³¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤â»³Äº¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÅÐ»³Æ»¤Ç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅÐ»³¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÅÐ»³¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¡×¤À¤í¤¦¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤Ï¥¦¥§¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤â¸«¤é¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ï¥¤¥«¥Ã¥È¤Ç¥ì¥¶¡¼¤Î¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯µ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë·ÚÎÌ¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¸ú¤¯¡¢µ¡Ç½À¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥È¥ì¥¤¥ë¥·¥å¡¼¥º¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖTeva¡×¤À¡£ºòÇ¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖTrailwinder¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡ÖLight & Fast Hike¡Ê¥é¥¤¥È¡õ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ï¥¤¥¯¡Ë¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥·¥å¡¼¥º¤À¡£
GORE-TEX¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¡ÖTRAILWINDER MID GTX¡×
¤½¤ó¤Ê¡ÖTrailwinder¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖTRAILWINDER MID GTX¡×¡£
2024Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖTrailwinder Low¡×¤¬³¹¤«¤é»³¤ò·Ú²÷¤Ë·Ò¤°¥í¡¼¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£ºî¤Ï¥ß¥Ã¥É¥«¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂÐ±þÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢GORE-TEX¤òºÎÍÑ¤·¡¢È¿È¯À¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÎ¾Î©¤¹¤ëLITE-COMF®¥½¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆSpider Rubber®¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤¬ÉÔÀ°ÃÏ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¡£
¹ÈÍÕ¤¬¿§¤Å¤»Ï¤á¤¿Î¢ÈØÄô¡¦¸Þ¿§¾Â¤Î»¶ºöÏ©¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£
½©¤Î»³Ãæ¤ËÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÍÕ¡¢Íî¤ÁÍÕ¤Ë±£¤ì¤¿ÉâÀÐ¤â¡¢¥é¥°¤Î¸ú¤¤¤¿¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤È¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¡¼¥Æ¥£¹½Â¤¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¤ËÂ²ó¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸åÆü¡¢ÈØÄô»³ÅÐ»³¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
ÅÐÄºÁ°¤Ë¹ß¤ê½Ð¤·¤¿±«¤âGORE-TEX¤Ç¥·¥å¡¼¥ºÆâ¤Ï±«¤Î¿¯Æþ¤ò¤¤¤Ã¤µ¤¤µö¤µ¤º²¼»³¡£²¼»³Ãæ¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤È¡¢ÁáÂ¤Ë¤Ê¤ë¤â·Ú²÷¤ÊÂ±¿¤Ó¤Ç¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î²¹Àô¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖReEmber Camp¡×¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤Ë¤âºÇÅ¬
º£²ó¤Î¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Î½ÉÇñÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ¢ÈØÄô¤Ë¤¢¤ë¡ÖHOTELLI aalto¡Ê¥Û¥Æ¥ê¡¦¥¢¥¢¥ë¥È¡Ë¡×¡£ÎÐË¤«¤Ê¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤ËÐÊ¤à¡¢ËÌ²¤¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆüËÜ¤Î¿´¤¬Í»¹ç¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê½É¤À¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ç·Þ¤¨¤¿Ìë¤Ï¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÂÁ´ÂÎ¤ò½À¤é¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡ÖReEmber Camp¡Ê¥ê¥¨¥ó¥Ð¡¼ ¥¥ã¥ó¥×¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ11,000±ß¡Ë¤ÎÃåÍÑ¡£
¥«¥«¥È¤òÆ§¤ó¤Ç¤âÍú¤±¤ë2WAY¥Ò¡¼¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢Î¹Àè¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤Â¸µ¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢
Åìµþ¤«¤éÎ¢ÈØÄô¤Þ¤Ç¤Î¼«Âð¤«¤é¿·´´Àþ°ÜÆ°¡¢¤½¤·¤ÆÍâÆü¤Ë¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ò¹µ¤¨¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ï¡ÖReEmber Camp¡Ê¥ê¥¨¥ó¥Ð¡¼ ¥¥ã¥ó¥×¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ11,000±ß¡Ë¤òÃåÍÑ¡£
¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÂÁ´ÂÎ¤ò½À¤é¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥«¥«¥È¤òÆ§¤ó¤Ç¤âÍú¤±¤ë2WAY¥Ò¡¼¥ë»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤ÇÄ¹»þ´Ö°ÜÆ°¤Ç¤â¤Ì¤®¤Ï¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹»þ´ÖÊâ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡¢³¹¤È¼«Á³¤ò·Ò¤°¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ùû¿å»Å¾å¤²¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥°¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ï¡¢Åß¾ì¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÍê¤ì¤ëËüÇ½¥·¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤â°¦ÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
Source: Teva