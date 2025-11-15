この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「重度の歯周病に効果あり？現役歯科医師が過去の症例から歯周病に効く可能性のある薬について解説します」に出演した、都内で複数クリニックを展開する歯科医師・木村隆寛氏が、歯周病治療に関する飲み薬の実情について語った。



木村氏は「飲み薬だけで歯周病を治そうとするのはナンセンス」と踏み込んだ見解を示し、「今のところの結論は、飲み薬だけじゃ治らないですよ、飲み薬に頼るのはやめましょう」と強調した。抗生物質などの飲み薬は多数開発・研究されてきたが、薬に完全に依存するのは「デメリットが大きい」と指摘。特に抗菌薬の乱用による薬剤耐性菌の増加問題に触れ、「どこの歯科業界も“抗生物質の出しすぎはやめてください”という流れになりつつある」と警鐘を鳴らした。



また、木村氏は「強い薬を使えば効くはずという安心感から処方量が増える傾向があるが、本来は“薬を減らす”ほうが患者さんの人生トータルでみて安全」と、薬頼みの治療法だけではなく基本的な歯石除去やプラークコントロールが重要であると訴える。「抗菌薬が必要なケースでも“主治医と相談の上”で最低限の量を処方するべき」と慎重な判断を求めた。



消炎鎮痛薬やサプリメントについても、「一時的には腫れを抑えたり体の栄養バランス維持に役立つが、“自分だけで判断して長期的に頼るのは危険”」とコメント。経験則としては、「歯磨き粉や、市販の漢方・塩系のケア用品で意外と症状を長く持たせている患者を多数見てきた」とも明かした。一方で、「重症の場合は応急的な延命しかできず、抜歯も考慮すべき」と現実的な判断も促している。



動画の締めくくりでは「良い薬品や治療法が今後出てくることを心から願うが、現時点で飲み薬に頼りきると健康を害することも多い。薬は補助的と捉え、必ず医師や衛生士と相談して対策をしてほしい」と視聴者に呼び掛けた。