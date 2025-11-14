「お前が誘ったんだからな！」男のスイッチをいれる【誘惑テク】
彼との関係が「いまいち進展しない」と悩んでいる女性は多いかもしれません。そんな状況に備えるためにも、あなたから彼を誘惑できるテクを身につけておくと安心です。そこで今回は、男性のスイッチを入れる【誘惑テク】を紹介します。
｜照れ笑いしながら見つめる
彼と目があったときは、照れ笑いをしながらじっと見つめてみましょう。笑顔で見つめることは、彼への好意を伝えるサインになります。
｜いい匂いを纏う
女性がいい匂いを纏っていると、男性の興奮度はグッと高まります。特に髪の香りは男心をくすぐる強力な武器となるでしょう。
いい匂いをさせようと少々キツい香りの香水を使っていると「軽そう」と思われるかも。あくまでも、石鹸やシャンプーから香る自然な香りがよいでしょう。
｜さり気なく上着を脱ぐ
女性がさり気なく上着を脱ぐ姿に、ドキッとする男性は多いようです。脱ごうとしているときに、チラッと腕や肩を見せる仕草は魅力的。
さらに、ちょっと体をくねらせるように脱ぐようにすると、色気を感じさせることができます。
｜チラ見せして隠す
胸元や足元などをチラリと見せる仕草は、定番の誘惑テクですが、ただのチラ見せだけではオンナの魅力は伝わりません。
より色っぽく見せるには、チラッと見えそうな部分をサッと隠すこと。見えそうな胸元や風でめくれそうなスカートを手で押さえると、色気に恥じらいもプラスされ、より魅力的に男性の目に映るでしょう。
男性を誘惑するコツは、色っぽさに加え、オンナらしさも感じさせることがポイント。あまり狙いすぎた印象の行動では男慣れしているように思われてしまうので、さり気ない色気と上品さを演出する身のこなしや表情を身につけておきましょうね。
