Snow Man、PUMA新キャンペーンに登場！ビジュアル＆ムービー＆TVCMが一挙解禁

Snow Manを起用したプーマの新キャンペーン「OWN YOUR MOMENT」が11月14日よりスタートする。

■Snow Manが“SPEEDCAT”と新作シューズ“REPLICATCH”を着用

本キャンペーンでは、「OWN YOUR MOMENT（この瞬間を自分のものに。）」をテーマに、モータースポーツ由来のロープロファイルスタイルの“SPEEDCAT（スピードキャット）”と、新作シューズの“REPLICATCH（レプリキャッチ）”を着用したSnow Manが登場。「OWN YOUR MOMENT」というテーマを体現するそれぞれのシューズのキャンペーンビジュアルと“SPEEDCAT”をメインとしたムービーを、新商品取扱店舗および特設サイトにて公開。さらに、11月14日より、一部地域にてTVCMもスタートする。

ムービー内では、“SPEEDCAT”を履いたSnow Manのメンバーが登場。ガレージを思わせる無機質な空間でカメラに向かってポーズを決め、メンバーそれぞれが自分らしさを解放する瞬間「OWN YOUR MOMENT」が描かれている。また撮影現場では、メンバー同士の会話や笑顔が溢れ、終始和やかな雰囲気に包まれていた。“SPEEDCAT”のルーツでもあるスピード感のある演出も必見だ。

■「これからも一つひとつの瞬間を大切にしながら、自分たちらしく走り抜けたい」（Snow Man）

撮影を終えた感想を聞かれたSnow Manのメンバーは、「今回のキャンペーンテーマは“OWN YOUR MOMENT”です。これからも一つひとつの瞬間を大切にしながら、自分たちらしく走り抜けたいです。今回の映像もスタイリッシュでカッコよく仕上がっているので、ぜひご覧ください」とコメントしている。

「OWN YOUR MOMENT」をコンセプトにした今回のキャンペーンムービーにちなみ、“今この瞬間を楽しめているな”と感じた出来事について、佐久間大介は「久々のオフの日に、川が水風呂になる野外のサウナに行きました。5時間ぐらいいたのですが、気持ちよすぎて8セットぐらいしてしまいました。デジタルデトックスにもなるし、今後も習慣にしていきたいです」とコメント。

2025年も残りわずかとなるこの時期、「今年中にやっておきたいことは？」という質問には、メンバー同士の仲の良さがうかがえる回答があった。渡辺翔太は「Snow Manみんなでクリスマスのプレゼント交換会をしたいです。デビュー前はよくやっていたので、またみんなで子どもっぽいことをしてみたい。予算は…無限で（笑）」と笑顔でコメント。さらにラウールは「メンバー全員で川遊びがしたい。真冬だけどみんなで寒中水泳したい」と話し、メンバー全員を和ませた。

さらに、昨今のグローバルな活躍も注目されているなか、今後の夢や目標について聞かれた向井康二は「タイや韓国に仕事で行かせていただきましたが、今後はまだ行ったことのない国にも行ってみたいです。ありがたいことに反響も大きかったので、これからはもっと世界中のファンの皆さんとお会いできたらうれしいです」と話した。

本キャンペーンで登場するシューズは、プーマストア（“SPEEDCAT”はプーマストア渋谷、“REPLICATCH”はプーマストア 原宿キャットストリートのみ）、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、ABC-MART実店舗および、ABC-MART公式オンラインストアにて販売される。

