ジャルパックから、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの開園70周年を記念した「ジャルパック presents カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年記念! ラブ&スイートナイトツアー ~バレンタイン特別ディナーグリーティング~」が登場！

2026年2月5日(木)出発限定で、ジャルパック限定の特別なディナー&キャラクターグリーティングが開催されます。

ジャルパック presents カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年記念! ラブ&スイートナイトツアー ~バレンタイン特別ディナーグリーティング~

出発日：2026年2月5日(木)

出発地：成田・羽田

最少催行人員：1名

募集定員：50名

イベント実施日：2026年2月6日(金)

カリフォルニア ディズニーランド・リゾートが70周年を迎える記念すべき年に、ジャルパック参加者限定の特別なツアーを開催！

このツアーには、往復の航空券と宿泊、2つのパークを行き来できる「3デー・パークホッパー・チケット」、日本語対応の空港からアナハイムご宿泊ホテルまでの往復送迎が含まれています。

さらに、このツアーの最大の魅力である、ジャルパック限定の特別なディナーイベントが組み込まれています☆

50名限定！一夜限りの特別ディナー＆グリーティング

ツアー2日目の2026年2月6日(金)の夜に、ジャルパックで参加した方だけが参加できる、一夜限りの特別なディナー&キャラクターグリーティングが開催されます！

募集定員はわずか50名という、非常にエクスクルーシブなイベントです。

テーマは「バレンタイン&ホワイトデー」

直営ホテルのバンケットルーム（予定）でスペシャルディナーを楽しみながら、グリーティングには人気キャラクターの2組のカップルが登場予定！

キャラクターたちと触れ合える、心に残る特別な時間を過ごせます。

カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの魅力

ツアーで訪れる「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」は、世界で初めて作られたディズニーランドを含む一大リゾート施設です。

「ディズニーランド・パーク」と「ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク」の2つのテーマパークのほか、ショッピング、ダイニングエリア「ダウンタウン・ディズニー」などで構成されています。

「ディズニーランド・パーク」では、、2023年にリニューアルした「ミッキーのトゥーンタウン」や、映画の世界に入り込める「スター・ウォーズ: ギャラクシーズ・エッジ」など8つのテーマランドが楽しめます。

「ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク」では、2023年に映画『ベイマックス』の舞台をテーマにした「サンフランソウキョウ・スクエア」がオープンしたほか、世界でここだけの「カーズランド」も人気です！

ツアーではディズニー直営ホテル（ディズニー・グランド・カリフォルニアン・ホテル&スパ、ディズニーランド・ホテル、ディズニー・ピクサー・プレイス・ホテル）や、リゾート周辺ホテルまで予算に合わせたホテルラインナップが用意されています。

ツアーのポイント (安心のサポート)

旅行中の急なケガや病気に対して、年中無休・24時間・日本語で病院の手配や紹介などを行う「日本語救急医療サポート保険」がついています。

さらに、パスポート紛失やケガなどの通院サポート、宿泊ホテルでのトラブルまで24時間体制で滞在をサポートする「24時間体制の緊急連絡先」（日本語対応）も完備。

ほかにも、現地情報や出発前の不安・疑問に現地スタッフが直接日本語メールで答える「教えてメールサービス」も利用可能です。

カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの70周年を、50名限定の特別なディナーでお祝いできるプレミアムなツアー！

ジャルパック presents カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年記念! ラブ&スイートナイトツアー ~バレンタイン特別ディナーグリーティング~の紹介でした。

申込みは

JAL海外ダイナミックパッケージ カリフォルニアディズニーリゾートの特設ページ

で受け付けています。

