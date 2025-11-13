Other World Computing, Inc.は11月13日（木）、Mac StudioおよびMac mini向けの外付けストレージ「OWC StudioStack」を発表した。Thunderbolt 5に対応したスタッカブル型のハイブリッドストレージで、同規格対応製品としては世界初だという。日本国内での発売は未定。海外での想定販売価格は329.99～1829.99ドル。

最大8TBのNVMe SSDと24TBのHDDが搭載できる外部ストレージ。512GBモデルのMac Studioと比較して最大64倍の容量拡張を実現する。転送速度は最大6,302MB/秒に達し、最新のMac Studioの内蔵ストレージに匹敵する性能を持つとする。

拡張性も高く、Thunderbolt 5ポートとUSB Type-A（USB 3.2 Gen 2）ポートを計6基備える。

複数のThunderboltディスプレイを接続しながら内蔵ストレージを拡張したいユーザーにも対応する。

なお、Mac miniにおいては、2018年～2023年のモデルのみ対応となる。

接続ポート

ドライブベイ

対応SSD

最大転送速度

外形寸法

Thunderbolt 5（USB-C）アップストリーム×1 Thunderbolt 5（USB-C）×3 USB 3.2 Gen 2 Type A（10Gbps）×31ベイ（PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD対応、片面実装SSD/両面実装SSD両対応） 1ベイ（SATA 6Gbps 3.5インチHDD/2.5インチSSD）NVMe M.2:2280（M-Key）ヒートシンクモデル未対応Thunderbolt 5：6,302MB/秒 Thunderbolt 4：3,200MB/秒 Thunderbolt 3（Macのみ）：2,800MB/秒 USB4：3,200MB/秒197×84×242mm