Mac Studio／Mac miniを最大32TBまで拡張する外部ストレージ Thunderbolt 5での接続が可能
Other World Computing, Inc.は11月13日（木）、Mac StudioおよびMac mini向けの外付けストレージ「OWC StudioStack」を発表した。Thunderbolt 5に対応したスタッカブル型のハイブリッドストレージで、同規格対応製品としては世界初だという。日本国内での発売は未定。海外での想定販売価格は329.99～1829.99ドル。
最大8TBのNVMe SSDと24TBのHDDが搭載できる外部ストレージ。512GBモデルのMac Studioと比較して最大64倍の容量拡張を実現する。転送速度は最大6,302MB/秒に達し、最新のMac Studioの内蔵ストレージに匹敵する性能を持つとする。
拡張性も高く、Thunderbolt 5ポートとUSB Type-A（USB 3.2 Gen 2）ポートを計6基備える。
複数のThunderboltディスプレイを接続しながら内蔵ストレージを拡張したいユーザーにも対応する。
なお、Mac miniにおいては、2018年～2023年のモデルのみ対応となる。