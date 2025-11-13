映画『ナイトフラワー』より佐久間大介のメイキング映像公開！激しいアクションから、ほのぼのラーメンシーンまで熱演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

北川景子が主演を務め、Snow Manの佐久間大介、SUPER BEAVERの渋谷龍太らが出演するヒューマンサスペンス映画『ナイトフラワー』が11月28日に公開。このたび、夜に生きる男を熱演した佐久間大介のメイキング映像が公開された。

■幼馴染を一途に思い続ける池田海役を熱演

映画『マッチング』（2024年）に続き、内田英治監督と2度目のタッグを組むことになった佐久間大介。

幼馴染の芳井多摩恵役を演じた森田望智とともにクランクインした佐久間は、撮影序盤こそ「今Snow Manが出ちゃってた（笑）。ちょっと決まりすぎ」と内田監督に指摘されながらも、すぐに役の輪郭をつかんでいき、明るさのなかにも翳りのある瞳で多摩恵を一途に想い続ける池田海役に没入。

今回解禁されたメイキング映像では、血糊姿で激しいアクションシーンに挑み、軽々とした身のこなしを披露する場面も。そんなシリアスなシーンとは対照的に、カットがかかると笑顔に溢れる和やかな雰囲気も内田組の現場ならでは。

続くラーメン屋での海と多摩恵の食事シーンでは、そんな和気あいあいとしたムードのなか、内田監督から佐久間に細やかな目線の指示が飛ぶ。この日、多摩恵役の森田は、格闘家という役柄で食事制限をしていたため、ラーメンを食べるのは半年ぶりだった。

朝からラーメン3玉を食すという重大ミッションを抱える森田に対し、「絶対にミスできない！」と笑顔を見せる佐久間。幼馴染ふたりの絆が垣間見られるこのラーメン屋でのシーンは必見だ。

■映画情報

『ナイトフラワー』

11月28日（金）全国公開

原案・脚本・監督：内田英治

エンディングテーマ：角野隼斗「Spring Lullaby」

出演：北川景子 森田望智 佐久間大介（Snow Man） 渋谷龍太 ／ 渋川清彦 池内博之 ／ 田中麗奈 光石研

配給：松竹

(C)2025「ナイトフラワー」製作委員会

