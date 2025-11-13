TWICE¥µ¥Ê¡ÖNE:AR¡×¿·¥Ó¥¸¥å¡õÆ°²è¤Ë¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¤ÎÀ¼¡£Ë¤«¤ÊÈþÈ±¡õÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥¥ã¥ß»Ñ¤ËÈ¿¶Á
´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢NE:AR¡ÊÆó¥¢¥ë¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç´°àú¤ËÈþ¤·¤¤TWICE¥µ¥Ê¡ÚÆ°²è¡ÛTWICE¥ß¥Ê¡ßNE:AR¡Ö¥é¥¤¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×
¢£TWICE¥µ¥Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÂ©¤ò¤Î¤à¡ÖNE:AR¡×¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
NE:AR¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ê¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Óー¤ÈÇò¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥¥ã¥ß¥½ー¥ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Ë¤«¤ÊÈþÈ±¤ÈÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÈþÈ©¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Æó¤ÎÏÓ¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÂ©¤ò¤Î¤à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤Î¡×¡Ö¤µー¤¿¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥µ¥Ê¤Á¤ã¤óåºÎï¤¹¤®¡×¡Ö¸ª¤Î¥é¥¤¥óÈþ¡×¡Ö¿·¥Ó¥¸¥å²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ°²è¡§TWICE¥ß¥Ê¡ßNE:AR¡Ö¥é¥¤¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¡Ê15ÉÃ¡Ë
¤Ê¤ª¡¢NE:AR¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿¥µ¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£