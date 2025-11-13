「ほりことね」ひらがなサインに隠された事実が衝撃的すぎる！ 堀琴音が祝勝会で告白
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。青木瀬令奈と大西翔太コーチの2人が、国内メジャー「日本女子オープン」の祝勝会を開いてくれたことを投稿した。
【写真】「ほりことね」怪しいサインと張本人【本人のInstagramより】
祝勝会には堀を指導する森守洋コーチも出席。会話の中では「バンテリンレディースの週にお食事した時に 色んなアドバイス頂き、森さんと聞いたことを 実践しようと話になりました!!」と、さらなる前進に向けた話題も出たという。そして「あの時のアドバイスは今も意識しています!!（アドバイスは秘密）」と、堀は常に心に止めていることも明かしていた。「ちなみにその森コーチは最近サインを求められると『ほりことね』と平仮名で書いてるそうです。笑」「平仮名でほりことねと見たら森コーチのサインと思って頂きたいです。笑」と意外過ぎる事実も公表。投稿写真の1枚目で堀が手にしている色紙は、上が大西コーチ、下が森コーチのサインだが、確かに大きく「ほりことね」と書き、その下に小さく「森守洋」と書いてある。2枚目はサプライズで用意されたお祝いのケーキを前にした堀と青木の2ショット、そして3枚目が「ひらがなサイン」の張本人でもある森コーチだ。投稿の最後には「今週はそんなユーモワ溢れる森さんがキャディーなので、力合わせて頑張りたいと思います」と、14日に初日を迎える「伊藤園レディス」に向けた意気込みを記していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
堀琴音の「日本女子オープン」祝勝会に女子プロたちが大集合！ お揃いのTシャツに書かれた文字をタテ読みすると……!?
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「TOTOジャパンクラシック」で一際目立った可憐な姿、N・グセバが日本への好印象を投稿 「良いことがたくさんありました」
元ボクシング世界チャンピオンの竹原慎二が愛娘とゴルフ&寿司 仲良くビールを飲む姿に「娘さん…絶対お綺麗」の声
【写真】「ほりことね」怪しいサインと張本人【本人のInstagramより】
祝勝会には堀を指導する森守洋コーチも出席。会話の中では「バンテリンレディースの週にお食事した時に 色んなアドバイス頂き、森さんと聞いたことを 実践しようと話になりました!!」と、さらなる前進に向けた話題も出たという。そして「あの時のアドバイスは今も意識しています!!（アドバイスは秘密）」と、堀は常に心に止めていることも明かしていた。「ちなみにその森コーチは最近サインを求められると『ほりことね』と平仮名で書いてるそうです。笑」「平仮名でほりことねと見たら森コーチのサインと思って頂きたいです。笑」と意外過ぎる事実も公表。投稿写真の1枚目で堀が手にしている色紙は、上が大西コーチ、下が森コーチのサインだが、確かに大きく「ほりことね」と書き、その下に小さく「森守洋」と書いてある。2枚目はサプライズで用意されたお祝いのケーキを前にした堀と青木の2ショット、そして3枚目が「ひらがなサイン」の張本人でもある森コーチだ。投稿の最後には「今週はそんなユーモワ溢れる森さんがキャディーなので、力合わせて頑張りたいと思います」と、14日に初日を迎える「伊藤園レディス」に向けた意気込みを記していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
堀琴音の「日本女子オープン」祝勝会に女子プロたちが大集合！ お揃いのTシャツに書かれた文字をタテ読みすると……!?
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「TOTOジャパンクラシック」で一際目立った可憐な姿、N・グセバが日本への好印象を投稿 「良いことがたくさんありました」
元ボクシング世界チャンピオンの竹原慎二が愛娘とゴルフ&寿司 仲良くビールを飲む姿に「娘さん…絶対お綺麗」の声