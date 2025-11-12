¥Ô¡¼¥¯»þ¤ËÊü¤Ã¤¿¸÷¤ÏÂÀÍÛ10Ãû¸ÄÊ¬¡¡2018Ç¯È¯¸«¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Õ¥ì¥¢¤ÏÄ¬¼®ÇË²õ¤¬¸¶°ø¤«
¤³¤Á¤é¤ÏºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢Ä¶Âç¼ÁÎÌ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡ÊÄ¶µðÂç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹±À±¤ÎÁÛÁü¿Þ¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¼þ°Ï¤Ç¥¬¥¹¤¬±²´¬¤¯¹ßÃå±ßÈ×¤Î¤Ê¤«¤ò¡¢¶¯Âç¤ÊÄ¬¼®ÎÏ¤Ç°ú¤¿¤Ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¯Âç¼ÁÎÌÀ±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¹©²ÊÂç³Ø¡ÊCaltech¡Ë¤ÎMatthew Graham¶µ¼ø¤¿¤Á¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥¢¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Õ¥ì¥¢¤À¤È¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¥¢¤ÏÅ·µå¾å¤Î°ÌÃÖ¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖJ2245+3743¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³èÆ°¶ä²Ï³Ë¡Ê¢¨2¡Ë¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£J2245+3743¤Ï¸÷Ï©µ÷Î¥¤ÇÌó110²¯¸÷Ç¯Àè¡ÊÀÖÊýÊÐ°Üz=2.554¡Ë¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¿´¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤ÎÌó5²¯ÇÜ¤Î¼ÁÎÌ¤¬¤¢¤ëÄ¶Âç¼ÁÎÌ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ¼ÁÎÌ30ÇÜ°Ê¾å¤Î¹±À±¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À
2018Ç¯¤Ë¥Ñ¥í¥Þ¡¼Å·Ê¸Âæ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤ÎÁÝÅ·´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖZTF¡×¡ÊZwicky Transient Facility¡á¥Ä¥Ó¥Ã¥¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥¸¥§¥ó¥ÈÅ·ÂÎÃµººÁõÃÖ¡Ë¤¬È¯¸«¤·¡¢Æ±Å·Ê¸Âæ¤Î¥Ø¡¼¥ëË¾±ó¶À¤ÇÄÉ²Ã´ÑÂ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿J2245+3743¤Î¥Õ¥ì¥¢¤Ï¡¢Åö½é¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬2023Ç¯¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥Õ¥ì¥¢¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Î¸º¿ê¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê¤âÃÙ¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢W. M. ¥±¥Ã¥¯Å·Ê¸Âæ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¤Î¥±¥Ã¥¯Ë¾±ó¶À¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
J2245+3743¤Î¥Õ¥ì¥¢¤Ï¿ô¤«·î¤«¤±¤ÆÌó40ÇÜÁý¸÷¤·¤¿¸å¡¢6Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¸º¸÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¡¼¥¯»þ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¸÷¤Ï¡¢¼Â¤ËÂÀÍÛÌó10Ãû¸ÄÊ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¥¢¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿³èÆ°¶ä²Ï³Ë¤Î¥Õ¥ì¥¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ30ÇÜ°Ê¾å¤Ç¡¢ÂÀÍÛ1¸ÄÊ¬¤Î¼ÁÎÌ¤¬¤Þ¤ë¤´¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±Åù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¥¢¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¬¼®ÇË²õ¸½¾Ý¡ÊTDE¡Ë¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¬¼®ÇË²õ¸½¾Ý¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ËÀÜ¶á¤·¤¹¤®¤¿¹±À±¤¬Ä¬¼®ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
Caltech¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¬¼®ÇË²õ¸½¾Ý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë100·ï¤Û¤É¤Î´ÑÂ¬Îã¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³èÈ¯¤Ë¼þ°Ï¤ÎÊª¼Á¤ò¼è¤ê¹þ¤à³èÆ°¶ä²Ï³Ë¤Ç¤ÏÂ¾¤Î³èÆ°¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¢¤Ë¤Þ¤®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢µ©¤Ë¤·¤«´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ®½Å¤Ê´ÑÂ¬Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿J2245+3743¤Î¥Õ¥ì¥¢¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂÀÍÛ30¸ÄÊ¬¤Î¼ÁÎÌ¤ò»ý¤ÄÂç¼ÁÎÌÀ±¤ÎÇË²õ¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÓÃí
¢¨1¡ÄÅ·ÂÎ¤«¤éÃ»»þ´Ö¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÅÅ¼§ÇÈ¤ÎÊÑ²½¡ÊÁý¸÷¡Ë¤È¤·¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¡£
¢¨2¡Ä¶¯¤¤ÅÅ¼§ÇÈ¤òÊü¼Í¤¹¤ë¶ä²ÏÃæ¿´Éô¤Î¶¹¤¤ÎÎ°è¡¢AGN¡£
