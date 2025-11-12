商品展開がスピーディー！おしゃれも便利も”スリコ”で完結！【絶対買い！のライフアイテム】

【絶対買い！のライフアイテム】

トレンド感のあるデザイン性、手に取りたくなる商品づくりで人気の3COINSは、商品ジャンルの幅の広さ、そして価格帯を超えて良い商品を出す柔軟さがある。新商品の展開も早く、“いつ訪れても新しい発見”を感じる中で、現在、売れているのが、オシャレなトイカメラや実用性抜群のこの5品。手に取ってみれば支持される理由もわかるハズ！

3COINS

広報部

小林梨瑚さん

大学時代にアルバイトとして勤務したのち、2022年に新卒入社。店舗勤務と店長経験を経て本部の広報担当に。店舗勤務の経験を活かし、3COINSの魅力を発信するため日々奮闘中！

【3COINS 売れ筋TOP5】

■持ち運びが楽で布団や服の収納に◎

3COINS

「クリアボックスバッグ：LL」（550円）

衣類収納はもちろん、バッグ型なので持ち運びやすく、引っ越し時にも役立ちます。ビニール素材なのでアウトドアシーンでの使用もオススメ（小林さん）

布団の収納や衣替えに便利な3COINS定番の「クリア収納シリーズ」。水と汚れに強い生地で、肩にかけられる長めのハンドルは持ち運びに便利。半透明生地なので中身もわかりやすい。

■一見オモチャのようでもカメラ機能充実

3COINS

「ミニトイカメラ」（2750円）

ミニサイズなので携帯しやすく、チャームとしてバッグにつけるのもオススメ。メモリーカードを使用すればスマホやPCへのデータ転送もOK（小林さん）

写真も動画も撮れる液晶画面搭載の多機能ミニトイカメラ。画質や動画解像度の設定、タイマー撮影、フラッシュ機能など、本格的な機能も充実。手のひらサイズで、ボディーカラーは4色ある。

■衣類を圧縮してコンパクトに収納

3COINS

「衣類圧縮バッグ：S」（330円）

旅行の際に荷物を減らすことができ、畳んだ状態をそのままプレスするのでシワになりにくいです。衣類収納にも便利なアイテムです（小林さん）

旅行時のパッキングに役立つ衣類圧縮バッグ。収納の目安は、薄手のMサイズTシャツ約10枚とトレーナー約3枚。下部ファスナーを閉めるだけで簡単に圧縮できる。大きなMサイズもある。

■電子レンジで直火のような本格調理

3COINS

「電子レンジ調理器」（2200円）

電子レンジで調理している間に他のことができるのでタイパ抜群です。また調理後はそのまま食卓に出すこともでき、洗い物も増えません（小林さん）

電子レンジで、焼く、炒める、煮る、蒸す、炊く、温めるがこれひとつで簡単に調理可能。マイクロ波を吸収し、熱エネルギーに変換することで直火調理のような本格調理ができる。

■1台2役でボトルの持ち替え必要なし

3COINS

「オイルスプレーボトル：460ml」（550円）

スプレーとオイル差しの2つの機能を持つ優れもの。スプレータイプは油の出しすぎを防ぐことができるので、ヘルシーかつ節約にもなります（小林さん）

上部の取っ手を押せばオイルスプレー、蓋を開ければ油を注げるオイル差しになる2Wayタイプのボトル。調理中に片手で簡単に開閉ができ、ボトルの間口が広いので油の追加もしやすい。

