日本最大級のターミナル駅「新宿駅」を中心に、東京都庁をはじめ多くの超高層ビルが立ち並ぶ新宿区。今回は、ビジネス・行政・商業が集まるこの街の「給与」に着目。新宿区に本社を置く上場企業のなかで、特に「平均年収の高い企業」はいったいどこなのか、TOP3を紹介します。※本記事は、日本最大級のデータベース「SalesNow DB」をもとに株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より一部を抜粋・編集しています。

平均給与の水準が高い東京都

厚生労働省『賃金構造基本統計調査（令和6年）』によると、会社員（平均年齢44.1歳）の平均給与は、月収（所定内給与額）は33万0,400円、賞与も含めた年収は526万9,900円でした。

都道府県別では、東京都の平均年収644万3,800円がトップでした。そのあとに神奈川県、大阪府、愛知県と続きます（参考記事：『【ランキング】47都道府県「会社員の給与」2025…年収・年収増加率・男女別＜令和6年賃金構造基本統計調査＞』）。なお、全国平均を上回ったのはこの4都府県のみでした。

一方、会社員の平均年収がもっとも低いのは「沖縄県」で393万5,000円でした。トップの「東京都」との差は250万円強となっています。

全国のなかでも頭一つ抜けている東京都。今回、その東京都の年収について、さらに細かくみていきます。株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より、東京都新宿区に本社を置く上場企業に絞って、平均年収が高かった上位3社を紹介します。

【調査概要】



対象都市：本社を置く上場企業が10社以上所在する市区町村 対象期間：2024年6月1日から2025年6月1日 データソース：日本最大級の企業データベース「SalesNow DB」 データ件数：約540万社の企業データを対象（うち対象条件に該当した企業を抽出）

※出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

新宿区に本社を置く上場企業の平均年収ランキング

3位：野村不動産ホールディングス株式会社（1,090万5,420円）

3位は野村不動産ホールディングス株式会社（東京都港区芝浦）※。平均年収1,090万5,420円でした。

※ もともと約半世紀にわたって、新宿区西新宿の「新宿野村ビル」に本社を構えていた同社だが、グループ連携強化を目的に2025年8月以降、港区芝浦にある「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」に移転した。本調査は移転前に行われたため、新宿区の第3位となっている。

2004年設立の同社は、野村不動産グループの中核を担う純粋持株会社です。傘下には住宅開発や都市開発、資産運用、仲介・CRE、運営管理など多様な事業を展開する企業を擁し、グループ全体の経営戦略や資金・人材の最適配分、内部統制の強化などを担っています。

都市の再開発や複合開発にも注力しており、グループ全体の従業員数は約8,700名。「あしたを、つなぐ」を企業理念に、持続可能な街づくりと社会価値の創出を目指しています。

第2位は、『ドラクエ』『FF』を手がける親会社

2位：株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス（1,313万9,416円）

2位は株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス（東京都新宿区新宿）で、平均年収は1,313万9,416円でした。

1975年設立の同社は、ゲーム・出版・アミューズメント事業を展開するスクウェア・エニックスグループの持株会社です。

2008年に持株会社体制へ移行し、プライム市場に上場。グループには 『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』などの人気タイトルを擁する株式会社スクウェア・エニックスや、アミューズメント事業の株式会社タイトーなどが含まれます。

2025年3月期の連結売上高は約3,245億円、従業員数は約4,600名。世界中のユーザーに向け、多様なエンターテインメントを提供しています。

1位：SOMPOホールディングス株式会社（1,455万0,657円）

栄えある第1位はSOMPOホールディングス株式会社（東京都新宿区西新宿）でした。

2010年設立の同社は、損害保険・生命保険・介護・ヘルスケア・デジタル事業を展開するSOMPOグループの持株会社です。グループ全体の経営戦略や資源配分を担う中枢企業であり、国内外で約7万人の従業員を擁します。

西新宿にある「損保ジャパン本社ビル」に本社を構え、1976年竣工の同ビルは、独特な外観で西新宿のランドマーク的存在。しかし、2027年には港区の「虎ノ門アルセアタワー」への本社機能移転が予定されています。

保険・介護・デジタルなど多角的な事業展開と、グローバルM&Aを含む積極的な成長戦略が高年収の背景にあります。

「ホールディングス」勢が上位独占…新宿区の高年収企業TOP3

新宿区に本社を置く上場企業の平均年収TOP3は、野村不動産ホールディングス株式会社を筆頭に、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス、SOMPOホールディングス株式会社が名を連ねました。TOP3はいずれもグループ全体の経営戦略や資源配分を担う「純粋持株会社」であり、経営の中核を担う人材が多いことが高年収の一因と考えられます。

なお、1位と3位は港区への本社移転を予定・実行していることから、数年後には今回紹介したランキング構成に大きな変化がありそうです。