決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … カバー、技術承継機構、カイオム (11月11日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 扶桑電通 <7505>
25年9月期の経常利益(非連結)は前の期比77.9％増の36.6億円に拡大したが、26年9月期は前期比33.1％減の24.5億円に落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3131> シンデンハイ 東Ｓ -27.63 11/11 上期 -39.67
<7094> ネクストーン 東Ｇ -18.27 11/11 上期 50.88
<7505> 扶桑電通 東Ｓ -17.09 11/11 本決算 -33.11
<4316> ビーマップ 東Ｇ -10.35 11/11 上期 赤縮
<9557> エアクロ 東Ｇ -9.89 11/11 1Q 赤転
<5253> カバー 東Ｇ -9.70 11/11 上期 -18.99
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ -9.58 11/11 上期 47.36
<9308> 乾汽船 東Ｓ -9.17 11/11 上期 赤転
<7849> スターツ出版 東Ｓ -9.14 11/11 3Q -30.36
<6874> 協立電機 東Ｓ -6.45 11/11 1Q -0.54
<3683> サイバーリン 東Ｓ -6.37 11/11 3Q 79.78
<4100> 戸田工 東Ｓ -6.22 11/11 上期 黒転
<7490> 日新商 東Ｓ -5.75 11/11 上期 -42.68
<4172> 東和ハイシス 東Ｓ -5.72 11/11 本決算 1.53
<7080> スポーツＦ 東Ｇ -5.31 11/11 3Q 7.69
<8572> アコム 東Ｓ -4.92 11/11 上期 12.45
<6537> ＷＡＳＨハウ 東Ｇ -4.85 11/11 3Q 黒転
<6249> ゲームカード 東Ｓ -4.57 11/11 上期 -38.54
<7292> 村上開明 東Ｓ -4.17 11/11 上期 19.26
<3985> テモナ 東Ｓ -4.13 11/11 本決算 －
<4890> 坪田ラボ 東Ｇ -3.93 11/11 上期 赤転
<8023> ＤＡＩＫＯＸ 東Ｓ -3.84 11/11 上期 -20.58
<255A> ＧＬテクノ 東Ｓ -3.54 11/11 上期 －
<3878> 巴川コーポ 東Ｓ -2.97 11/11 上期 0.20
<3671> ソフトＭＡＸ 東Ｇ -2.81 11/11 3Q 101.40
<7918> ヴィアＨＤ 東Ｓ -2.63 11/11 上期 赤転
<2477> 手間いらず 東Ｓ -2.52 11/11 1Q 3.89
<6882> 三社電機 東Ｓ -2.51 11/11 上期 -78.33
<4583> カイオム 東Ｇ -2.26 11/11 3Q 赤縮
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ -2.24 11/11 3Q 1.27
<9890> マキヤ 東Ｓ -2.17 11/11 上期 6.12
<8041> ＯＵＧＨＤ 東Ｓ -1.93 11/11 上期 37.08
<331A> メディックス 東Ｓ -1.76 11/11 上期 -40.00
<319A> 技術承継機構 東Ｇ -1.60 11/11 3Q -30.62
<7980> 重松製 東Ｓ -1.51 11/11 上期 赤転
<2483> 翻訳センター 東Ｓ -1.45 11/11 上期 3.38
<7521> ムサシ 東Ｓ -1.44 11/11 上期 21.70
<1909> 日本ドライ 東Ｓ -1.43 11/11 上期 62.32
<3896> 阿波製紙 東Ｓ -1.40 11/11 上期 赤拡
<3069> ＪＦＬＡＨＤ 東Ｓ -1.33 11/11 上期 -27.53
<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ -1.31 11/11 本決算 -56.69
<4068> ベイシス 東Ｇ -1.26 11/11 1Q -44.44
<9036> 東部ネット 東Ｓ -1.18 11/11 上期 38.37
<3667> ｅｎｉｓｈ 東Ｓ -1.09 11/11 3Q 赤縮
<6513> オリジン 東Ｓ -1.05 11/11 上期 赤転
<2907> あじかん 東Ｓ -0.89 11/11 上期 -80.55
<1793> 大本組 東Ｓ -0.88 11/11 上期 2.30
<2293> 滝沢ハム 東Ｓ -0.84 11/11 上期 赤拡
<9885> シャルレ 東Ｓ -0.81 11/11 上期 赤拡
<6158> 和井田 東Ｓ -0.80 11/11 上期 -69.04
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
