―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　扶桑電通 <7505>
　25年9月期の経常利益(非連結)は前の期比77.9％増の36.6億円に拡大したが、26年9月期は前期比33.1％減の24.5億円に落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3131> シンデンハイ 　東Ｓ 　 -27.63 　 11/11　　上期　　　-39.67
<7094> ネクストーン 　東Ｇ 　 -18.27 　 11/11　　上期　　　 50.88
<7505> 扶桑電通 　　　東Ｓ 　 -17.09 　 11/11　本決算　　　-33.11
<4316> ビーマップ 　　東Ｇ 　 -10.35 　 11/11　　上期　　　　赤縮
<9557> エアクロ 　　　東Ｇ　　 -9.89 　 11/11　　　1Q　　　　赤転

<5253> カバー 　　　　東Ｇ　　 -9.70 　 11/11　　上期　　　-18.99
<7318> セレンＨＤ 　　東Ｇ　　 -9.58 　 11/11　　上期　　　 47.36
<9308> 乾汽船 　　　　東Ｓ　　 -9.17 　 11/11　　上期　　　　赤転
<7849> スターツ出版 　東Ｓ　　 -9.14 　 11/11　　　3Q　　　-30.36
<6874> 協立電機 　　　東Ｓ　　 -6.45 　 11/11　　　1Q　　　 -0.54

<3683> サイバーリン 　東Ｓ　　 -6.37 　 11/11　　　3Q　　　 79.78
<4100> 戸田工 　　　　東Ｓ　　 -6.22 　 11/11　　上期　　　　黒転
<7490> 日新商 　　　　東Ｓ　　 -5.75 　 11/11　　上期　　　-42.68
<4172> 東和ハイシス 　東Ｓ　　 -5.72 　 11/11　本決算　　　　1.53
<7080> スポーツＦ 　　東Ｇ　　 -5.31 　 11/11　　　3Q　　　　7.69

<8572> アコム 　　　　東Ｓ　　 -4.92 　 11/11　　上期　　　 12.45
<6537> ＷＡＳＨハウ 　東Ｇ　　 -4.85 　 11/11　　　3Q　　　　黒転
<6249> ゲームカード 　東Ｓ　　 -4.57 　 11/11　　上期　　　-38.54
<7292> 村上開明 　　　東Ｓ　　 -4.17 　 11/11　　上期　　　 19.26
<3985> テモナ 　　　　東Ｓ　　 -4.13 　 11/11　本決算　　　　　－

<4890> 坪田ラボ 　　　東Ｇ　　 -3.93 　 11/11　　上期　　　　赤転
<8023> ＤＡＩＫＯＸ 　東Ｓ　　 -3.84 　 11/11　　上期　　　-20.58
<255A> ＧＬテクノ 　　東Ｓ　　 -3.54 　 11/11　　上期　　　　　－
<3878> 巴川コーポ 　　東Ｓ　　 -2.97 　 11/11　　上期　　　　0.20
<3671> ソフトＭＡＸ 　東Ｇ　　 -2.81 　 11/11　　　3Q　　　101.40

<7918> ヴィアＨＤ 　　東Ｓ　　 -2.63 　 11/11　　上期　　　　赤転
<2477> 手間いらず 　　東Ｓ　　 -2.52 　 11/11　　　1Q　　　　3.89
<6882> 三社電機 　　　東Ｓ　　 -2.51 　 11/11　　上期　　　-78.33
<4583> カイオム 　　　東Ｇ　　 -2.26 　 11/11　　　3Q　　　　赤縮
<3355> クリヤマＨＤ 　東Ｓ　　 -2.24 　 11/11　　　3Q　　　　1.27

<9890> マキヤ 　　　　東Ｓ　　 -2.17 　 11/11　　上期　　　　6.12
<8041> ＯＵＧＨＤ 　　東Ｓ　　 -1.93 　 11/11　　上期　　　 37.08
<331A> メディックス 　東Ｓ　　 -1.76 　 11/11　　上期　　　-40.00
<319A> 技術承継機構 　東Ｇ　　 -1.60 　 11/11　　　3Q　　　-30.62
<7980> 重松製 　　　　東Ｓ　　 -1.51 　 11/11　　上期　　　　赤転

<2483> 翻訳センター 　東Ｓ　　 -1.45 　 11/11　　上期　　　　3.38
<7521> ムサシ 　　　　東Ｓ　　 -1.44 　 11/11　　上期　　　 21.70
<1909> 日本ドライ 　　東Ｓ　　 -1.43 　 11/11　　上期　　　 62.32
<3896> 阿波製紙 　　　東Ｓ　　 -1.40 　 11/11　　上期　　　　赤拡
<3069> ＪＦＬＡＨＤ 　東Ｓ　　 -1.33 　 11/11　　上期　　　-27.53

<9476> 中央経済ＨＤ 　東Ｓ　　 -1.31 　 11/11　本決算　　　-56.69
<4068> ベイシス 　　　東Ｇ　　 -1.26 　 11/11　　　1Q　　　-44.44
<9036> 東部ネット 　　東Ｓ　　 -1.18 　 11/11　　上期　　　 38.37
<3667> ｅｎｉｓｈ 　　東Ｓ　　 -1.09 　 11/11　　　3Q　　　　赤縮
<6513> オリジン 　　　東Ｓ　　 -1.05 　 11/11　　上期　　　　赤転

<2907> あじかん 　　　東Ｓ　　 -0.89 　 11/11　　上期　　　-80.55
<1793> 大本組 　　　　東Ｓ　　 -0.88 　 11/11　　上期　　　　2.30
<2293> 滝沢ハム 　　　東Ｓ　　 -0.84 　 11/11　　上期　　　　赤拡
<9885> シャルレ 　　　東Ｓ　　 -0.81 　 11/11　　上期　　　　赤拡
<6158> 和井田 　　　　東Ｓ　　 -0.80 　 11/11　　上期　　　-69.04

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース