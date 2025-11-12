この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「やっと契約したのに、工務店が倒産して工事がストップしてしまった…」

最近、SNSなどでこうした辛い体験を目にする機会が増えています。資材価格や人件費の高騰を受け、建設業の倒産件数は増加の一途をたどっているからです。

帝国データバンクの集計によると、建設業の倒産件数は、2024年（見込み）の1890件から、2025年は2000件前後にさらに増加する可能性が見えています。

大手ハウスメーカーの金額が上がり続ける中、地場の工務店を選ばれる方も多いと思いますが、後悔しない家づくりをするために、契約前に「倒産リスク」を極力避けるための知識が必要です。

今回は、株式会社さくら事務所のさくら事務所執行役員CCOの友田雄俊さんに、工事が途中で止まるリスクを回避するために、契約前に確認すべき5つのポイントを聞きました。



■ 工事ストップを避ける！契約前に確認すべき「5つのポイント」

ポイント1：経営状態をオープンにしているか？

まずは、会社の経営状況をチェックすることから始めましょう。

・公開情報の確認：会社のホームページで、売上高の推移や実績といった経営状況を公開している会社も稀にあります。

・担当者への質問：倒産が増えているという不安を率直に伝え、「差し支えない範囲で、経営状況が安泰だと分かる情報を教えていただけますか？」と直接コミュニケーションを取ることも有効です。



ポイント2：建物の「完成保証」を利用できる会社か？

「完成保証」とは、万が一工務店が倒産した場合に、別の依頼先を探すための追加費用や、先に支払った金額と工事の進捗の差額を一定補填してくれる保険制度です。

・メリット：そもそもこの保証を利用するには、保険会社の審査（経営状況が一定問題ないこと）を通っている必要があるため、「完成保証を利用できる会社」であること自体が、一つの安心材料になります。

・確認方法：ホームページで謳っているか、担当者に直接確認してみましょう。



ポイント3：建築費用の支払い条件が「一般的」か？

一般的に、建築費用の支払いは「契約時」「着工時」「中間」「完成時」の3～4回に分けて行われます。

・初期集中は要注意：経営状況が厳しい会社ほど、なるべく先に資金を回収したいという思いが強くなるため、支払い回数が少ない、または初期（契約時や着工時）に支払いが重く設定されていないかを確認しましょう。

・出来高払い：工事の進捗（出来高）に応じて費用を支払う「出来高払い」という方法もあります。選択肢として取れるか確認するのも手です。



ポイント4：定期的に「工事中の現場見学会」を行っているか？

現場見学会を定期的に開催できているということは、常に現場が動いている、つまり、常に売上に繋がる工事ができているという一つの目安になります。

・確認方法：イベント情報などで、現場見学会が定期的に開催されているかチェックしてみましょう。



ポイント5：現場の「管理体制」が充実しているか？

施工品質が悪く、やり直し（手戻り）が増えるほど、会社のコストが増えて経営を圧迫します。管理体制がしっかりしている会社は、その分、経営も安定している傾向があります。

・図面への反映：打ち合わせで決めた変更点が、現場で使う図面に漏れなく反映されているか。

・工程表の確認：工期の設定が適切かチェックしましょう。一般的な木造住宅は5ヶ月前後が目安です。もし3ヶ月といった異常に短い工期を設定している場合は、現場に無理を強いているアラートだと捉えましょう。

・社内検査：建物を建てるときに抑えるべき主要な検査ポイント（地盤、基礎配筋、防水など）は10回程度あります。この検査の回数や内容についても確認しておきましょう。



【まとめ】倒産リスクから家を守る「第三者チェック」

建設業の倒産増加は、資材高騰や人手不足といった構造的な問題であり、地場の工務店を選ぶ上では避けて通れないリスクです。

今回ご紹介した5つのポイントを確認し、友田さんが指摘するように「完成保証」の有無や「適切な工期」などから会社の健全性を推測することが、リスクを避ける上で非常に重要です。

万が一の事態に備え、そして建築中にしっかりとした施工がされているか確認するためにも、株式会社さくら事務所のような第三者によるホームインスペクション（工事途中の現場検査）を検討し、安心できる家づくりを進めましょう。