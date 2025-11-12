球団カメラマンがパレードの歓喜をスライドショーに

パレードから1週間が過ぎても、まだ余韻は残っている。ドジャース球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が10日（日本時間11日）、自身のインスタグラムで、2年連続のワールドシリーズ制覇を記念したパレードで撮影した写真を新たに公開。大谷翔平投手と真美子夫妻の姿が話題を集めている。

ブルージェイズとワールドシリーズ第7戦の延長にもつれこむ激戦を制したドジャースは、3日（同4日）に地元ロサンゼルスでパーティーを開催。それから1週間が過ぎ、スーフー氏が「『皆さんのパレード』史上最高のファン！」とコメントを添え、新たに数々の秘蔵写真を公開した。

ドジャースの選手や沿道を埋めたファンの喜ぶ様子をスライドショー形式で振り返ることができる。佐々木やベッツ、今季限りで現役を引退したカーショーの姿が、当時の熱気を再び伝えてくれる。

ファンの中でも特に注目を浴びたのが、寄り添うように並んだ大谷と真美子さんと。フリーマン夫妻と写った記念ショットだ。SNSでは「日本人の大谷夫妻のほぉがくっついてる」「素敵すぎるこの2組のご夫婦」「すきすきが伝わってくる寄り方」「美しい」「ちょっと待って、この家族＆チームの輝きをしばらく眺めさせて」「フリーマン夫妻も巻き込んで、この4ショット反則級やん。青空まで祝福してるやん！」などの声が集まっている。（Full-Count編集部）