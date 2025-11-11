11月9日に放送されたドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』第5話の世帯平均視聴率は、11.0％だったことがわかった（関東地区、以下同）。第4話は9.0％で初めて10％を割ったが、たった1週でV字回復となった。

「競馬をテーマにしたドラマで、馬主や生産牧場、騎手、調教師など、競馬サークルというあまり知られていない世界を描いています。JRAが全面協力し、騎手や有名な競走馬たちも出演。SNSでは競馬ファンを中心に盛り上がっています。ただ、競馬という特殊性もあってか、視聴率は第1話で11.7％をマークしてからは、第2話が10.4％、第3話が10.3％、そして第4話は9.0％と徐々に下降していました。

第5話で数字が大きく跳ね上がったのは、やはり目黒蓮さんの影響力なのかもしれません。この日、ドラマの直前に放送されていた『バナナマンのせっかくグルメ!!』に目黒さんが出演し、番組宣伝した効果も大きかったのでは」（芸能記者）

目黒が演じる役は、ドラマ開始時には「物語の鍵を握る重要な人物」とされていた。第3話まで登場はなく、ようやく姿を現したのが第4話の後半。その正体は、馬主である耕造（佐藤浩市）の隠し子・耕一だった。そして第5話では目黒が本格的に登場し、父である耕造と対面を果たすまでが描かれた。

この展開にXでは

《やっぱり目黒くんの演技ってすごい…動作や表情で伝わってくるものが壮大で…！耕一くんの登場がますます楽しみになったなぁ》

《予告でも泣いた 目黒蓮演技力凄すぎて震えるレベル》

など、目黒の演技を称える声が多数見られる。

今後は耕造と耕一、そして栗栖（妻夫木聡）と加奈子（松本若菜）の関係性の変化など、大いに盛り上がっていきそうだ。

第6話の予告では耕造が「有馬で勝つ。それでホープは引退だ」と語っており、早くも有馬記念という怒涛の展開に。第4話で新馬戦を勝ったロイヤルホープは、第5話で日本ダービーに出走し僅差の2着だった。Xには

《もうダービーまでいっちゃったし次は有馬記念？えらい速いな》

と戸惑う声もあるが、目黒ファンは彼の本格登場に歓喜していることだろう。