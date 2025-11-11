¡Ö´°Á´¤Ë³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ë¡×¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡¡Î©·ûµÄ°÷¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤á¤°¤ë¼Áµ¿¤Ç¸«¤»¤¿¡È¥¥ì¥¥ìÅúÊÛ¡É¤ËSNSÁûÁ³
11·î7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿ÌäÂê¡£ÄÉµÚ¤¹¤ëÌîÅÞ¤È¤ÎÏÀÀï¤¬¹ñ²ñ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡È¸«Ä¾¤·¤¿¡É¤È³ô¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¡½¡½¡£
Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¤¬ÉðÎÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¼«Í³¤ª¤è¤Ó¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ëÌÀÇò¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë»öÂÖ¤ò»Ø¤¹¡£¡Ç15Ç¯¤Ë°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤ÇÀ®Î©¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤ÇÀß¤±¤é¤ì¡¢¼«±ÒÂâ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯Ã¼¤Ï7Æü¤ÎÍ½»»°Ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦²¬ÅÄ¹îÌé¾ïÇ¤¸ÜÌä¡Ê72¡Ë¤¬¹â»Ô»á¤ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Î¶ñÂÎÎã¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¡£¹â»Ô»á¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÉðÎÏ¹Ô»È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¸ÀÌÀ¡£¡Ö¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡ÖºÇ°¤Î»öÂÖ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÂæÏÑÍ»ö¤Ï¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¤¤Þ»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÎòÂå¼óÁê¤ÏÌÀ³Î¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÁê¼ê¤Ë¼ê¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¿½¾Íè¤Î¸«²ò¤ÈÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¹â»Ô»á¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ï¡¢10Æü¤ÎÍ½»»°Ñ¤Ç¤âµÄÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Âç¶úÇî»Ö½°±¡µÄ°÷¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¡£¡ÖÁíÍý¤È¤·¤Æ¹ñ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤Î¤Ç¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¡×¡ÖÂ¾¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¡¢Å±²ó¤òµá¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¹â»Ô»á¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿ÅúÊÛ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ§¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÀâÌÀ¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂç¶ú»á¤¬°ú¤²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤â¹â»Ô»á¤Ë¼è¤ê¾Ã¤·¡¢Å±²ó¤òÍ×µá¡£¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î½¾Íè¤Î¸«²ò¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÅ±²ó¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈ¿¾ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇÌÀ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿µ¤â¤¦¤È»×¤¦¡×¤È°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¥¥ì¥¥ì¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×SNS¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¾®Àô»á¤Î¡È³ÐÀÃ¡É
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Âç¶ú»á¤¬¼¡¤ËÄÉµÚ¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Ê44¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
´Ä¶Áê»þÂå¤Ë¤ÏÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÈ¿Éü¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤«¤é¡È¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ÁíºÛÁª¤Ç¤âÆ¤ÏÀÎÏ¤Î¼å¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÇËÉ±ÒÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
Âç¶ú»á¤¬¹â»Ô»á¤ÎÅ±²ó¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾®Àô»á¤ËËÉ±ÒÁê¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¿Ò¤Í¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¡£¾®Àô»á¤Ï¡Ö²¬ÅÄ°Ñ°÷¤ÎÈ¯¸À¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÁíºÛÁª»þ¤ÎÈ¯¸À¤ò°ú¤¤¤Æ°Ñ°÷¤ÏµÄÏÀ¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ïº£Ç¯¤ÎÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µîÇ¯¤ÎÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁíÍý¤¬¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤òµó¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤éÁí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÁíÍý¤ÏÀè½µËö¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Âç¶ú»á¤Ï¡¢¡ÖÅúÊÛ¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£ºÆ¤Ó¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤Ê¤¤¡¢Å±²ó¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇËÉ±ÒÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃ¼Åª¤Ë¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄÉµÚ¡£
¤¹¤ë¤È¾®Àô»á¤Ï¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö²¬ÅÄ°Ñ°÷¤Ï³°Ì³Âç¿Ã¡¢ÉûÁíÍý¤â¤ªÌ³¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê´ð½à¤Ê¤É¤òÀß¤±¤Æ»öÂÖÇ§Äê¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡Ø·Ú¡¹¤Ë¿½¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡£°ìÂÎ¤É¤Á¤é¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸½¼Â¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢²æ¤¬Êý¤È¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¶î»È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¸½¼Â¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬À¯ÉÜ¤Î¸«²ò¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢Å±²ó¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÁíÍý¤´¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å±²ó¤ò¤¹¤ë¸¢Íø¤ÏÂ¾¤ÎÂç¿Ã¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡ÖÁíÍý¤Ï²¬ÅÄ°Ñ°÷¤È¤ÎµÄÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ØºÇ½ªÅª¤Ë¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¡Ù¤È¤«Åú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¶î»È¤·¤¿¾å¤ÇÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¡Ù¡£¤³¤Î¤³¤È¤âÀèÆü¤Î¶âÍËÆü¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÁíÍý¤Ï¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬Âç¶ú»á¤Ï¡¢¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÇ§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÉ±Ò½ÐÆ°¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ¤È¤·¤ÆÀïÁè¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÀïÁè¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆâ³Õ¤Ï¡¢¸ø¼°¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢È¯¸À¤â¿µ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È½Å¤Í¤Æ¼çÄ¥¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹â»Ô»á¤ËÈ¯¸À¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¡¢Å±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÄÏÀ¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹â»Ô»á¤ËÈ¯¸À¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¡¢Å±²ó¤ò¼¹Ù¹¤ËÍ×µá¤¹¤ëÂç¶ú»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾®Àô»á¤¬µ£Á³¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¼ê¸µ¤Î»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¼«¿È¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¾®Àô»á¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó´°Á´¤Ë³ÐÀÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó ¥¥ì¥¥ì¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡Õ
¡Ô¿Ê¼¡Ïº¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍê¤â¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡©¤É¤·¤¿¡Õ
¡Ô¿Ê¼¡Ïº¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿¤Í¡¡¾å»Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¿Í¤Ï¤³¤¦¤âÊÑ¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤»öÎã¡Õ
¡Ô¿¿¤Î»Ñ¤¬¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤ä¤Ê¡Õ
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¾®Àô»á¤ÏËÉ±ÒÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤éÈ¯¸À¤Ë¥¥ì¤¬Áý¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Î¸ø³«Æ¤ÏÀ¤Ç¤Ïµ¼Ô¤«¤éÃæ¹ñË¬Ìä¤Î·Ð¸³¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ØÂæÏÑ¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤â¡£¤Ç¤¹¤¬10·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆËÉ±ÒÁê¤Î¹çÆ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡È½½Ê¬¤ÊÆ©ÌÀÀ¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ·³»öÎÏ¤òÁý¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÈãÈ½¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬º£·î7Æü¤ËÆüËÜ³¤¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ØÃÇ¤¸¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Èµ£Á³¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ÞÈï³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢½©ÅÄ¸©¤Ë¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤äÊÆ·³´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë²£¿Ü²ì¤Ç°é¤Ã¤¿¾®Àô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÉ±ÒÁê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÈÅ¬ºàÅ¬½ê¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
