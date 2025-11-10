プレミアリーグ第11節ブレントフォード対ニューカッスルの一戦が行われ、3-1でホームチームが白星を挙げた。



先制したのはアウェイチームだった。右サイドからクロスが挙がり、ボックス内でこぼれ球を拾ったハーヴェイ・バーンズがフェイントで2人をかわす。逆足の左足を振りぬき、ゴールネットを揺らした。



しかし、ニューカッスルの時間はここまで。後半はブレントフォードのペースに。





56分、お得意のロングスローからブレントフォードに同点弾。マイケル・カヨデが右サイドからロングスローを送り、最後はケヴィン・シャーデがボックス内で合わせる。ニューカッスルの守護神ニック・ポープが飛び出してパンチングを試みるも、失敗しており、がら空きになったゴールが揺れた。そしてダメ押しとなったのは、78分のPK。ダン・バーンがダンゴ・ワッタラを倒してしまい、ニューカッスルにとっては退場とPK献上のダブルパンチとなった。これを決めたのは今季好調のイゴール・チアゴ。後半アディショナルタイムにも同選手にゴールが生まれ、3-1でブレントフォードの勝利となった。この試合でも得意のロングスローから得点を決めたブレントフォードだが、『Opta』によると、これが今季ロングスローからの9ゴール目となったという。プレミアで2番目に多いのがクリスタル・パレスの4回となっており、ダブルスコアをつけている。敗れたニューカッスルは早くも今季5敗目に。昨季はリーグ5位でフィニッシュしたが、一転して不調のシーズンを過ごしている。