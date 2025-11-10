シャドーで先発し、ボランチに移った鎌田。(C)Getty Images

写真拡大

　現地11月９日に開催されたプレミアリーグ第11節で、鎌田大地を擁する９位のクリスタル・パレスが、三笘薫が所属する10位のブライトンとホームで対戦した。

　２か月連続でクラブMVPに輝いた鎌田が左のシャドーで先発。一方で、怪我からの復帰が期待された三笘は引き続きベンチ外となり、日本人対決はお預けとなった。

　公式戦４戦未勝利後、リーグカップ４回戦でのリバプール撃破を皮切りに、３連勝中のパレスは、ロングスローなどからゴールを目指す。しかし、中々先制点を奪えない。

　前半終了間際にはカウンターを浴び、チャンスを作られるも、ミンテのシュートミスに助けられる。

　スコアレスで折り返すと、51分に鎌田がペナルティエリア内でセカンドボールに反応。左足でシュートを放つが、待望のプレミアリーグ初ゴールとはならない。
 
　互いに１点が遠いなか、63分に相手10番リュテールがエリア内で倒れたところで、PKの笛が吹かれたものの、オン・フィールド・レビューを経てノーファウルに。逆にリュテールにシミュレーションでイエローカードが提示される。

　その直後、ベンチスタートとなっていたパレスの10番ピノがピッチに入る。それに伴い、鎌田は１列後ろのボランチにポジションを移す。

　その日本代表MFは、72分にもエリア内で左足を振り抜くが、またしても仕留め損ねる。

　結局、最後までスコアは動かず、０−０でタイムアップ。勝点１差の対決は、１ポイントを分け合う結果で終わった。鎌田はヒューズと代わる83分までプレーした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】鎌田大地に絶好機到来も…プレミアリーグ初ゴールならず

 