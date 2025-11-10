２か月連続MVP鎌田大地は絶好機を活かせず…プレミア初ゴールも日本人対決もお預け。９位パレス、三笘薫が欠場の10位ブライトンと０−０
現地11月９日に開催されたプレミアリーグ第11節で、鎌田大地を擁する９位のクリスタル・パレスが、三笘薫が所属する10位のブライトンとホームで対戦した。
２か月連続でクラブMVPに輝いた鎌田が左のシャドーで先発。一方で、怪我からの復帰が期待された三笘は引き続きベンチ外となり、日本人対決はお預けとなった。
公式戦４戦未勝利後、リーグカップ４回戦でのリバプール撃破を皮切りに、３連勝中のパレスは、ロングスローなどからゴールを目指す。しかし、中々先制点を奪えない。
前半終了間際にはカウンターを浴び、チャンスを作られるも、ミンテのシュートミスに助けられる。
スコアレスで折り返すと、51分に鎌田がペナルティエリア内でセカンドボールに反応。左足でシュートを放つが、待望のプレミアリーグ初ゴールとはならない。
互いに１点が遠いなか、63分に相手10番リュテールがエリア内で倒れたところで、PKの笛が吹かれたものの、オン・フィールド・レビューを経てノーファウルに。逆にリュテールにシミュレーションでイエローカードが提示される。
その直後、ベンチスタートとなっていたパレスの10番ピノがピッチに入る。それに伴い、鎌田は１列後ろのボランチにポジションを移す。
その日本代表MFは、72分にもエリア内で左足を振り抜くが、またしても仕留め損ねる。
結局、最後までスコアは動かず、０−０でタイムアップ。勝点１差の対決は、１ポイントを分け合う結果で終わった。鎌田はヒューズと代わる83分までプレーした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地に絶好機到来も…プレミアリーグ初ゴールならず
