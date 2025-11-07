NHK『The Covers』ザ・ビートルズ特集！齋藤飛鳥、岡村靖幸、斉藤和義らが魅力を語り尽くす

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NHKの音楽番組『The Covers』スペシャルにて、ザ・ビートルズを特集する第2弾『ザ・ビートルズ・ナイトII』が11月20日に放送される。

■ゲストがザ・ビートルズとの出会いや魅力を語り合う

2025年はザ・ビートルズの解散から55年、2026年は日本にビートルズ・フィーバーが巻き起こった初来日から60年。そして、11月21日には、彼らの輝かしい軌跡を集めた『ザ・ビートルズ・アンソロジー』の新作もリリースされる。

今回は、鮮烈なデビュー以来、世界的に愛され続けるバンドザ・ビートルズを特集する第2弾。スタジオには、そんなビートルズから影響を受けた、世代・ジャンルを超えたアーティストが集結。MCはビートルズの音楽に精通するリリー・フランキーと、彼らの音楽を愛する20代・上白石萌歌。

カバーズゲストには、ビートルズから多大な音楽的影響を受けた岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義）、スターダスト☆レビュー、GLIM SPANKY、そしてトーク・ゲストとして、ビートルズを始めUKロックをこよなく愛する齋藤飛鳥が登場。豪華ゲストが、ビートルズ愛を語り尽くす。

岡村靖幸と斉藤和義による岡村和義は、ビートルズのドキュメンタリー作品『ザ・ビートルズ：Get Back』を観たことが、ユニット結成の大きなキッカケになったという。そんな彼らはアルバム『アビイ・ロード』収録の「カム・トゥゲザー」を、珠玉のバンドサウンドでカバーする。

リアルタイムでビートルズの音楽に親しみ、影響を受けたスターダスト☆レビューは、同じく『アビイ・ロード』から、「オー！ダーリン」をスタ☆レビならではのバンドサウンドとコーラスワークでカバー。幼少期からビートルズの音楽に触れてきたという根本要（ボーカル＆ギター）が、その魅力を熱弁する。

ビートルズや60年代の音楽にルーツを持つ、次世代ロックユニット・GLIM SPANKYは、1970年に発表され、世界的に歌い継がれる名曲「レット・イット・ビー」を、冨田恵一のアレンジでお届け。多くの人に愛され続けるナンバーをGLIM SPANKYならではのグルーヴで披露する。

トークゲストには、俳優・齋藤飛鳥が初出演。1998年生まれ。トップアイドルとしてポップシーンを牽引。ビートルズやUKロックを愛する彼女が、ゲストと共に、等身大の言葉でビートルズの魅力を語る。齋藤飛鳥が語る、ビートルズに感じる普遍的な魅力や、マイ・フェイバリットな名曲に期待が高まる。

世界の多くの人の心に寄り添い続ける、ビートルズの音楽。MCとゲストが、思い思いに「私とビートルズ」の出会いやその魅力を語り合い、名曲世界の魅力を掘り下げる。

なお、今回からの総合スペシャルは、NHK ONEでも視聴可能となる。

メイン写真：ザ・ビートルズ

Photo by Bruce McBroom/(C) Apple Corps Ltd

■ザ・ビートルズ 名曲カバー

岡村和義 「カム・トゥゲザー」 詞・曲：レノン＝マッカートニー

スターダスト☆レビュー 「オー！ダーリン」 詞・曲：レノン＝マッカートニー

GLIM SPANKY 「レット・イット・ビー」 詞・曲：レノン＝マッカートニー

※セレクションは、別途お知らせ

■番組情報

NHK総合『The Covers ザ・ビートルズ ナイトII』

11/20（木）22:00～22:45

※NHK ONE同時配信＆見逃し1週間

MC：リリー・フランキー、上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義）、GLIM SPANKY、スターダスト☆レビュー （50音順）

トークゲスト：齋藤飛鳥

■関連リンク

『The Cpvers』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/KXRV2Q744Y/

■【画像】『ザ・ビートルズ・アンソロジー』ジャケット写真