Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤ÈÌðÉô¹ÀÇ·¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÍÙ¤ëÌÜ¹õÏ¡¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡õ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¤È¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¢£²¬Â¼Î´»Ë¡õÌÜ¹õÏ¡¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡È¤ª¤«¤á¤á¤³¤¸¡É¥³¥é¥Ü
Snow Man¤Ï¡¢11·î5ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¡È30Ê¬¤Þ¤ë¤´¤ÈSnow Man¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖTRUE LOVE¡×¤È¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Î¸ø¼°Tiktok¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢ÌÜ¹õ¡õ¸þ°æ¡¢²¬Â¼¡õÌðÉô¤Î4¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Á°Îó¤Ë¥¢ー¥¬¥¤¥ëÊÁ¤Î¥°¥ìー¥Ë¥Ã¥È¤ò¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¸þ°æ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÈÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Î²¬Â¼¡¢¸åÎó¤Ë¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤ò¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¥³ー¥Ç¤ÎÌÜ¹õ¤È¡¢¥°¥êー¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÈÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÎÌðÉô¤¬ÅÐ¾ì¡£²¬Â¼¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¥¥ì¤ÇÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¤Ë¤³¤Ë¤³¤È¾Ð´é¤ÇÍÙ¤ëÌÜ¹õ¤Î²£¤Ç¤Ï¡¢ÌðÉô¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÍÙ¤ë¸þ°æ¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¼ê¤ò¹¤²¤ÆÁ´°÷¤Ç¥Ýー¥º¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¥×¥¯¤Ã¤È´é¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤»¤¿¡£¸þ°æ¤Ï²¬Â¼¤ÈÌðÉô¤È¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹ー¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª¤«¤á¤á¤³¤¸TikTok¤ËÌðÉô¤µ¤ó¤Þ¤Çµã¡×¡Ö¤á¤á¤³¤¸´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖËÁ¸±¾¯Ç¯¥á¥ó¥ÐーºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤á¤á¤Î¥¹¥«ー¥È²Ä°¦¤¹¤®ー¡×¡Ö²¬Â¼¤µ¤óÍ¾Íµ¤ä¤Í£÷¡×¡Ö¤á¤á¤³¤¸¤È¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥³¥é¥Ü²Ä°¦¤¤～¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¬Â¼Î´»Ë¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤âÏÃÂê¡ªSnow Man¤È¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢²¬Â¼¤ÈÌðÉô¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËSnow Man¤¬ÊÂ¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
