Apple『史上最大の新製品ラッシュ』2026年に展開へ、iPhone FoldやiPhone 18 Pro、有機EL版iPad mini、タッチ操作MacBook Proなど15機種以上を一挙投入
2026年の4月1日にめでたく創業50周年を迎えるAppleが、過去最多クラスの新製品を発表します。詳細は以下から。
◆怒濤の新製品ラッシュをAppleが計画中
Appleの新製品などに詳しく、数多くの内部情報を提供していることで著名なBloomberg紙のMark Gurman記者によると、Appleは2026年に以下の新製品を発表するそうです。
・iPhone
iPhone 17e、iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Fold
・iPad
エントリーiPad（A18）、iPad Air (M4)、第8世代iPad mini（有機EL版）
・MacBook
MacBook Air (M5)、M5 Pro（M5 Max）搭載のMacBook Pro、タッチスクリーン式MacBook Pro
・Mac
Mac mini (M5)、Mac Studio (M5)
・その他
スマートディスプレイ、スマートウォッチ、モニター
待望の折りたたみiPhoneや有機ELディスプレイに進化した新型iPad mini、最新のMacBook Pro、新規モデルのスマートディスプレイなどなど、めじろ押しとなる2026年の新製品たち。
さらに、3月から4月にかけてはAppleのスマートホーム戦略が本格化し、Siriの強化とともにスマートホームディスプレイも登場する見込みとのことです。
また、無印のiPhone 18は2027年に発売が延期、または欠番になるとみられています。
◆世界最先端の2nm製造プロセッサで大きくパワーアップへ
2026年に投入される新製品群で注目すべきが、世界初となるTSMCの2nmプロセスで製造されたプロセッサの有無。
iPhone 18 Proに搭載される「Apple A20 Pro」プロセッサは2nmプロセスで製造されることが、かねてより報じられていますが……
iPad ProやMacBook向けの「M」シリーズの場合、次期モデルに搭載されるM5 Pro（もしくはM5 Max）は3nmプロセスで製造され、2nmが採用されるのはM6からの見込みなため、2026年内に刷新されるかは微妙なところです。
ただし、MacBook Proは2026年初頭にM5 Pro搭載モデルが、そして早ければ年末にもM6 Proやタッチ操作対応の有機ELディスプレイを搭載する薄型の新モデルが登場するとみられており、製造がスムーズに進むかがカギになると思われます。
なお、iPad Proの刷新は2027年になるとのこと。マイナーチェンジにとどまった現行モデルと異なりベイパーチャンバー搭載で放熱効率が底上げされ、M6プロセッサの真価を引き出せる見込みなだけに、こちらにも期待したいところです。
