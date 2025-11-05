黒髪の佐久間大介＆クールな渡辺翔太！佐久間が渡辺の誕生日を“初出し”ショットでお祝い！「ビジュ最高」「破壊力」「尊い」とファン歓喜
Snow Manの佐久間大介が11月5日、自身のXを更新。同日誕生日を迎えた渡辺翔太を祝福する投稿を行い、ファンの間で話題を呼んでいる。
■「うちの渡辺翔太の誕生日！！」と愛あふれるメッセージ
投稿では「本日11月5日は！！！！うちの #渡辺翔太 の誕生日！！！！翔太！！誕生日おめでとーーー！！！」とコメント。青いダイヤの絵文字を並べ、渡辺への思いを全力で表現した。
添えられた写真は、ライブ衣装の赤いファーコートをまとった自撮りショット。カメラにクールな視線を向ける渡辺と、隣で微笑む佐久間の表情が対照的で、“なべさく”コンビの仲の良さが伝わる1枚となっている。
ファンからは「さっくんの翔太呼びが尊い」「なべさくズッ友」「ビジュ最高」「赤衣装の破壊力やばい」「愛が伝わる投稿に朝から泣けた」「しょっぴーおめでとう！」「黒髪さっくんかわいい」といった声が相次いでいる。
■岩本照＆向井康二からも祝福メッセージ！
Snow Manの公式Instagramがストーリーズで祝福メッセージを投稿したほか、メンバーからも続々とお祝いの言葉が寄せられている。
岩本照は自身のInstagramストーリーズで、Snow Man公式アカウントの投稿を引用し、「翔太おめでとう～」とメッセージ。青いハートの絵文字を添えて祝福した。
また、向井康二はストーリーズで、車内での渡辺との2ショットを公開。「素敵な一年になりますように」「いや、わたしがさせます！笑」と、愛情たっぷりのコメントを添えた。
■『音故知新』リリース！Snow Manからメッセージ
なお、11月5日はSnow Manの5thアルバム『音故知新』のリリース日。到着したばかりのメンバーからのコメント動画も、ぜひチェックしよう。
Snow Man
