大谷翔平、英語で“3連覇”を高らかに宣言「来年、もう一つのリングを手に入れる準備はできている」地元ファン大歓声

大谷が3連覇を高らかに宣言した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間11月3日、ドジャー・スタジアムで行われた優勝記念セレモニーの檀上で昨年に引き続き英語でのスピーチを披露した。

【動画】3連覇の準備はできている！流暢な英語でスピーチを行った大谷の実際のシーン

米アナリストのベン・バーランダー氏は自身のXでその様子を動画で公開。大谷は「このチームをとても誇りに思っている。皆さんは世界で最高のファン。来年、もう一つの（優勝）リングを手に入れる準備はできている。レッツゴー！」と語りかけると、スタンドのファンから大きな歓声と拍手が鳴りやまなかった。

大谷は今回のポストシーズンで投打の二刀流として輝きを放った。打者としては17試合に出場して打率.265、8本塁打、14打点の成績を挙げると、投手としては4試合で2勝1敗、防御率4.43の成績だった。

世界一連覇の夢を達成し、次なる目標は3連覇。大勢のファンの前で高らかに宣言した。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]