◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ （2025年11月1日 トロント）

【槙原寛己 視点】連覇目前でのピンチも山本は冷静だった。1点リードの延長11回1死三塁。好調バージャーをストレートの四球で歩かせた。4球全てスプリットで様子を見ながら、無理に勝負しなかった。想定内の四球。次のカークに内野ゴロを打たせるイメージがあったはずだ。

一、三塁になって内野陣は前進守備から後ろに下がり、山本は外角低めスプリットでバットを折って遊ゴロに。狙い通りの併殺打は野球IQの高さを物語った。疲労はピーク。それでいて落ち着き払った投球には恐れ入る。ポストシーズンならではの「中0日」登板。私も94年の「10・8決戦」は中1日で先発した。普段とは違う優勝争いの醍醐味（だいごみ）。個人を捨てた奮闘はチームメートの絶大な信頼を得たはずだし、これで真のエースになった。来季はサイ・ヤング賞の筆頭候補だと言っていい。

先発の大谷は第3戦で延長18回を戦った疲労もあったのだろう。カーブ、スプリットが抜け気味でベース板の上に行かず、打者の目線を上下に動かす縦の変化が使えなかった。3回のビシェットの先制3ランはスライダーを狙われた。ただ、二刀流として復活した25年は打撃も含めて素晴らしいシーズンだったと思う。佐々木も救援でチームに貢献。23歳という若さで得がたい経験になったはずだ。（スポニチ本紙評論家）