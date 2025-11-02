timeleszの橋本将生が主演するドラマ「ひと夏の共犯者」（テレ東系）の第5話が、31日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松祐里）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格・“眞希”がいることに気が付き、「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」という疑念を持ちながらも、全てをささげて“共犯”となる道を選ぶラブサスペンス。



巧巳の元を訪ねてきた同級生・水川（丈太郎）。澪とモナ（石川瑠華）も一緒に4人で川遊びや花火を楽しむが、水川は澪が海斗を殺した犯人ではないかというSNS考察を見て懐疑的になる。

一方、刑事・塔堂（萩原聖人）と三宅（柾木玲弥）は澪の居場所にあたりをつけるも、三宅は推しの愛衣那（永瀬莉子）から澪のことを詮索され…。

巧巳は澪のもう1人の人格・眞希に、澪の過去を含めた全てを知りたいと覚悟を決める。

放送終了後、SNS上には、「みんなで川で遊んでるシーンが楽しそうでかわいい。確信に踏み込むシーンは息を飲んで見入ってしまった」「ドラマの内容も面白いし、恒松さんのすごい演技に着いて行っている将生くんが素晴らしい」「束の間の幸せが儚くて、今後の展開が怖い。拓巳が好きになった眞希がいつか消えてしまうのではないかって、拓巳が心配になってきた」などの感想が投稿された。

また、川遊びの際に、巧巳が澪の手を引くシーンに多くの反響が集まり、「澪さんも行こう! はキャーってなった。私も巧巳くんに『行こう!』と言われたい人生だった」「巧巳が澪の手を取るシーンは胸がキュンッとなった。2人の表情に引き込まれた」「将生くんが眩しくて大好きなシーン。澪ちゃんへの優しい眼差しがいい」「拓巳くんと澪ちゃんが幸せそうでかわいい。澪ちゃん、多少でも気がないと手をつながないよね?」といった声が集まった。