【2025】クリスマスディナーを丸ごと発注！「DEAN & DELUCA」のホリデーシーズン限定メニューで、ケーキからメインまで聖夜の食卓を華やかに♪
だれとイブを過ごす？ ゲストに合わせて選べる3つのクリスマスディナーセット
2025年「DEAN & DELUCA」では、平日のクリスマスに自宅でもレストランさながらのコース料理が揃うディナーメニューを、食卓を囲むゲストをイメージして3つのメニューが用意されています。
ひとつ目は、大切な人とのふたりだけの聖夜をイメージした「ロマンティック ディナー」。メインは「鹿児島産黒毛和牛のパイ包み焼き 黒トリュフソース」250g。ジューシーな黒毛和牛が濃厚な黒トリュフソースとマリアージュ。軽く温めてから切り分けて召し上がれ。
「オマール海老とムール貝のリゾット」1個、「自家製サーモンマリネ オレンジラビゴットソース」 200g、「苺とトマトのカプレーゼ」200g、長年愛されてきたメニュー「ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング」100gもセットになっています。シャンパンや赤ワインと一緒に優雅に楽しんで。
持ち寄りパーティーをイメージしたのが「ポットラック テーブル」。少しずついろいろなグルメを楽しみたい方のために考え抜かれた5つのメニューをセレクト。食卓の中央を飾るのは、どどーんとロブスター1尾が調理された「ロブスターグラタン」1個。華やか！
さらに「霧降高原牛とルッコラのタリアータ トマトバルサミコソース」200g、「つばき鯛のカルパッチョ 金柑ソース」200g、「苺とトマトのカプレーゼ」200g、「ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング」100gといった、つまみやすい料理がセットになっています。お酒を片手におしゃべりしながら、至極のグルメを囲んで幸せなひとときを！
家族パーティーをイメージして作られたのが「パーフェクト ホリデー」です。老若男女がみんなで食卓を囲むシーンには、「DEAN & DELUCA」の定番メニューがいっぱい。
メインは「クラシックローストチキン」1個。ランチメニューでも人気の「ラザニア」1個、同じく定番の「ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング」100g、期間限定で人気だった「アスパラガスとドライトマトのサラダ」200g、さらに「霧降高原牛とルッコラのタリアータ トマトバルサミコソース」200gがついて、大満足のコース料理が楽しめます。
「パーフェクト ホリデー」から、3品を実食レポート！
「アスパラガスとドライトマトのサラダ」は、みずみずしく甘みのある茹でアスパラに、パルミジャーノのコクとドライトマトの酸味が最高にマリアージュします！ さっぱりしつつも風味豊か後を引くおいしさで、白ワインが進みそう♪「DEAN & DELUCA」の名物惣菜といえば「ラザニア」。クリスマスディナーでもやっぱり外せません。ひき肉たっぷり、チーズとベシャメルソースのうま味に、ほんのりトマトの酸味が加わって、ついつい食べてしまうおいしさです。メインの「クラシックローストチキン」は、いままで食べたローストチキンのなかで、最高に軟らかくって、最高にジューシー！ 創業者の『COOK BOOK』から着想を得たメニューで、鴨油を塗りながら香ばしく焼き上げたチキンは、表面はパリッと、中はしっとり。お肉のうま味たっぷりのグレービーソースと、まろやかなマッシュポテトが、口の中で極上のハーモニーを奏でます。
まさにパーフェクトな聖夜にぴったりのセットになっています。単品での購入も可能なので、ぜひ店頭や公式サイトをチェックしてみて。
大人から子どもまで大満足♪ パティシエ渾身のオリジナルクリスマスケーキ
2025年のオリジナルクリスマスケーキは全部で13種類。定番のいちごがのったショートケーキをはじめ、食べておいしい見て楽しいケーキが勢揃いしました。
とくに今年は有名パティスリーと協力し、オリジナルケーキにバリエーションを増やしたのだとか。さらに「DEAN & DELUCA」のパティシエが作る、家族全員で楽しめるケーキが加わります。
西五反田にある都内屈指の名店「équilibre（エキリーブル）」は今年初登場。名ホテルでペイストリーシェフを務めた徳永純司シェフの、いちごが羽ばたくように優雅で美しいレアチーズケーキです。口溶けのいいフロマージュブランのムース、エアリーに仕立てたクリームチーズ、ラズベリージュレ、しっとりとしたアーモンドのビスキュイを、ラズベリー入りホワイトチョコレートでパリッとのコーティングしています。ベリーとクリームチーズのコラボレーションが絶品♪
目の前で仕上げる芸術品のようなパフェが人気の「パティスリィ アサコ イワヤナギ」。岩柳麻子シェフが考案したのは、クリスマス限定ホールアイスクリームケーキです。ピスタチオを使った濃厚なジェラートに、フランボワーズマスカルポーネのジェラートを忍ばせ、たっぷりの生クリームとフランボワーズをトッピング。旬の果実と厳選素材にこだわる岩柳シェフならではのピスタチオ×フランボワーズのまろやかでジューシーな組み合わせを味わってみて。
オリジナルクリスマスケーキほか、3品を実食レポート！日本橋兜町にある人気店「Patisserie ease（パティスリー イーズ）」の大山恵介シェフが考案する「イチゴとバニラのフレジエ」。フランスの伝統的ないちごケーキ「フレジエ」を、大山シェフらしくアレンジしたものです。
…なんといっても、カスタードクリームとバターを合わせたムースリーヌが絶品！ なめらかな口当たりを想像していたのですが、こちらは濃厚！ のひと言です。もちもちするほど密度が高くて、バニラの香りもリッチ。ベリーのアクセントが効いているので、飽きずに食べられます。ひと口で虜に！「DEAN & DELUCA」のパティシエが作るツリー型のケーキ。2025年は、ホワイトチョコレートをかけた星形クッキーとカラフルなアラザンが別添えにされていて、家族で飾り付けできるのがうれしいポイント。
ツリーの葉っぱは、バタークリーム。しっとり焼きあがったチョコレートのスポンジに、なめらかなチョコレートムース、ベリージャムが重ねられています。軟らかいスポンジの食感と、いちごの甘酸っぱさが、チョコレートムースの濃厚で本格的な味わいを引き立てています。クセのないバタークリームがまろやかに包み込んでくれて、満足感たっぷりの味わいです♪「DEAN & DELUCA」では、世界のクリスマス菓子も手に入ります。今回とても印象に残ったのは、イタリアの伝統的なクリスマス菓子のパネトーネ。イタリアのグルメ・ワイン専門の出版社「ガンベロ・ロッソ（Gambero Rosso）」で“イタリアで一番おいしいパネトーネ”に選ばれたこともある「ヴィンツェンツォ・ティーリ」というベーカリーのパネトーネです。
口に入れた瞬間にふわしゅわっと溶けるきめ細やかな生地。オレンジが上品な酸味を加えてくれて飽きのこないおいしさです。職人が手間暇かけて丁寧に作っていることを実感するおいしさ。ここまでしっとりふわふわなパネトーネは味わったことがない！ というほど、忘れられない味になりました。ぜひ一度、召し上がってほしい逸品です。
「DEAN & DELUCA」ではご紹介したほかに、特別なクリスマスを彩る商品をたくさんラインナップしています。クリスマスの手土産にぴったりの輸入菓子や、パーティーに欠かせないチーズやハム、プレゼントにぴったりのキッチン用品など、各分野の専門バイヤーが腕によりをかけて選び抜き、開発した商品がいっぱい。
お店を訪れるだけでもクリスマス気分が盛り上がる「DEAN & DELUCA」へ、あなたも足を運んでみてはいかが？
■DEAN & DELUCA「HOLIDAY COLLECTION」概要
予約期間：2025年11月7日（金）〜12月9日（火）
受け渡し期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）
受け渡し場所：全国の「DEAN & DELUCA」店舗
受け渡し時間：13時以降、各店舗営業時間内
※予約時に受け渡し時間を指定
※受け取りには受注完了メールの掲示が必要です
詳細・予約ページ：https://www.deandeluca.co.jp/release/holiday-reserve/
Photo：DEAN & DELUCA、カトウエリサ
Text：カトウエリサ
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。