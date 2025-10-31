だれとイブを過ごす？ ゲストに合わせて選べる3つのクリスマスディナーセット

「ロマンティック ディナー」2名分 1万9440円

2025年「DEAN & DELUCA」では、平日のクリスマスに自宅でもレストランさながらのコース料理が揃うディナーメニューを、食卓を囲むゲストをイメージして3つのメニューが用意されています。

ひとつ目は、大切な人とのふたりだけの聖夜をイメージした「ロマンティック ディナー」。メインは「鹿児島産黒毛和牛のパイ包み焼き 黒トリュフソース」250g。ジューシーな黒毛和牛が濃厚な黒トリュフソースとマリアージュ。軽く温めてから切り分けて召し上がれ。

「オマール海老とムール貝のリゾット」1個、「自家製サーモンマリネ オレンジラビゴットソース」 200g、「苺とトマトのカプレーゼ」200g、長年愛されてきたメニュー「ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング」100gもセットになっています。シャンパンや赤ワインと一緒に優雅に楽しんで。

「ポットラック テーブル」3〜4名分 1万9440円

持ち寄りパーティーをイメージしたのが「ポットラック テーブル」。少しずついろいろなグルメを楽しみたい方のために考え抜かれた5つのメニューをセレクト。食卓の中央を飾るのは、どどーんとロブスター1尾が調理された「ロブスターグラタン」1個。華やか！

さらに「霧降高原牛とルッコラのタリアータ トマトバルサミコソース」200g、「つばき鯛のカルパッチョ 金柑ソース」200g、「苺とトマトのカプレーゼ」200g、「ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング」100gといった、つまみやすい料理がセットになっています。お酒を片手におしゃべりしながら、至極のグルメを囲んで幸せなひとときを！

「パーフェクト ホリデー」4名分 1万5120円

家族パーティーをイメージして作られたのが「パーフェクト ホリデー」です。老若男女がみんなで食卓を囲むシーンには、「DEAN & DELUCA」の定番メニューがいっぱい。

メインは「クラシックローストチキン」1個。ランチメニューでも人気の「ラザニア」1個、同じく定番の「ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング」100g、期間限定で人気だった「アスパラガスとドライトマトのサラダ」200g、さらに「霧降高原牛とルッコラのタリアータ トマトバルサミコソース」200gがついて、大満足のコース料理が楽しめます。



「パーフェクト ホリデー」から、3品を実食レポート！





「アスパラガスとドライトマトのサラダ」

「ラザニア」

「DEAN & DELUCA」の名物惣菜といえば「ラザニア」。クリスマスディナーでもやっぱり外せません。ひき肉たっぷり、チーズとベシャメルソースのうま味に、ほんのりトマトの酸味が加わって、ついつい食べてしまうおいしさです。

「クラシックローストチキン」

まさにパーフェクトな聖夜にぴったりのセットになっています。単品での購入も可能なので、ぜひ店頭や公式サイトをチェックしてみて。



大人から子どもまで大満足♪ パティシエ渾身のオリジナルクリスマスケーキ

2025年のオリジナルクリスマスケーキは全部で13種類。定番のいちごがのったショートケーキをはじめ、食べておいしい見て楽しいケーキが勢揃いしました。

とくに今年は有名パティスリーと協力し、オリジナルケーキにバリエーションを増やしたのだとか。さらに「DEAN & DELUCA」のパティシエが作る、家族全員で楽しめるケーキが加わります。

「エキリーブル ネージュ・ドゥ・フロマージュ」 直径14cm 6501円

西五反田にある都内屈指の名店「équilibre（エキリーブル）」は今年初登場。名ホテルでペイストリーシェフを務めた徳永純司シェフの、いちごが羽ばたくように優雅で美しいレアチーズケーキです。口溶けのいいフロマージュブランのムース、エアリーに仕立てたクリームチーズ、ラズベリージュレ、しっとりとしたアーモンドのビスキュイを、ラズベリー入りホワイトチョコレートでパリッとのコーティングしています。ベリーとクリームチーズのコラボレーションが絶品♪

「パティスリィ アサコ イワヤナギ アイスクリームケーキ フランボワーズとピスタチオのケーキ」直径12cm 8640円

目の前で仕上げる芸術品のようなパフェが人気の「パティスリィ アサコ イワヤナギ」。岩柳麻子シェフが考案したのは、クリスマス限定ホールアイスクリームケーキです。ピスタチオを使った濃厚なジェラートに、フランボワーズマスカルポーネのジェラートを忍ばせ、たっぷりの生クリームとフランボワーズをトッピング。旬の果実と厳選素材にこだわる岩柳シェフならではのピスタチオ×フランボワーズのまろやかでジューシーな組み合わせを味わってみて。



オリジナルクリスマスケーキほか、3品を実食レポート！

「イーズ イチゴとバニラのフレジエ」14cm×9cm 7200円

「ディーン&デルーカ クリスマスツリー」直径12cm 4536円

「DEAN & DELUCA」のパティシエが作るツリー型のケーキ。2025年は、ホワイトチョコレートをかけた星形クッキーとカラフルなアラザンが別添えにされていて、家族で飾り付けできるのがうれしいポイント。ツリーの葉っぱは、バタークリーム。しっとり焼きあがったチョコレートのスポンジに、なめらかなチョコレートムース、ベリージャムが重ねられています。軟らかいスポンジの食感と、いちごの甘酸っぱさが、チョコレートムースの濃厚で本格的な味わいを引き立てています。クセのないバタークリームがまろやかに包み込んでくれて、満足感たっぷりの味わいです♪

「ヴィンツェンツォ・ティーリ パネトーネトラディショナル」8250円 ※12月初旬より販売

「DEAN & DELUCA」では、世界のクリスマス菓子も手に入ります。今回とても印象に残ったのは、イタリアの伝統的なクリスマス菓子のパネトーネ。イタリアのグルメ・ワイン専門の出版社「ガンベロ・ロッソ（Gambero Rosso）」で“イタリアで一番おいしいパネトーネ”に選ばれたこともある「ヴィンツェンツォ・ティーリ」というベーカリーのパネトーネです。口に入れた瞬間にふわしゅわっと溶けるきめ細やかな生地。オレンジが上品な酸味を加えてくれて飽きのこないおいしさです。職人が手間暇かけて丁寧に作っていることを実感するおいしさ。ここまでしっとりふわふわなパネトーネは味わったことがない！ というほど、忘れられない味になりました。ぜひ一度、召し上がってほしい逸品です。

「DEAN & DELUCA」ではご紹介したほかに、特別なクリスマスを彩る商品をたくさんラインナップしています。クリスマスの手土産にぴったりの輸入菓子や、パーティーに欠かせないチーズやハム、プレゼントにぴったりのキッチン用品など、各分野の専門バイヤーが腕によりをかけて選び抜き、開発した商品がいっぱい。

お店を訪れるだけでもクリスマス気分が盛り上がる「DEAN & DELUCA」へ、あなたも足を運んでみてはいかが？



■DEAN & DELUCA「HOLIDAY COLLECTION」概要

予約期間：2025年11月7日（金）〜12月9日（火）

受け渡し期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

受け渡し場所：全国の「DEAN & DELUCA」店舗

受け渡し時間：13時以降、各店舗営業時間内

※予約時に受け渡し時間を指定

※受け取りには受注完了メールの掲示が必要です

詳細・予約ページ：https://www.deandeluca.co.jp/release/holiday-reserve/



Photo：DEAN & DELUCA、カトウエリサ

Text：カトウエリサ



