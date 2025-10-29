¡ÔÌÜ¹õÏ¡¡È±Ç²è¥É¥¿¥¥ã¥ó¡ÉÁûÆ°¡Õ¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢°ÕÍßÅª¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»£±Æ¤â¡×ÅÝ»º¤·¤¿À½ºî²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤¬½é¹ðÇò¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó1¥«·îÁ°¤Ë¡Ä¡×
¡ØShall we ¥À¥ó¥¹?¡Ù¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ½ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²èÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥ë¥¿¥ß¥é¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ë¥¿¥ß¥é¡Ë¡£10·î8Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÏÅìµþÃÏºÛ¤è¤êÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¿·ºî±Ç²è¤Ë¼ç±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤Î¹ßÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØShall we ¥À¥ó¥¹¡©¡Ù¤Ê¤ÉÌ¾ºîÂ¿¿ô¡ÄÅÝ»º¤·¤¿±Ç²è²ñ¼Ò¤¬¤Ä¤Å¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤ò¸«¤ë
SnowMan¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
µð¾¢¡¦¾®ÄÅ°ÂÆóÏº¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è
¡¡1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²èºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥¿¥ß¥é¡£¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¶ÈÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Çµ¯»à²óÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Îµð¾¢¡¦¾®ÄÅ°ÂÆóÏº¡Ê1903¡Á63¡Ë¤Î¼ã¤Æü¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¶ºî¤Ï2023Ç¯È¯Çä¤Î¡¢µÓËÜ²È¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤Î»ùÅç½¨¼ù»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¤ª¡¼¤Å¤»¤ó¤»¤¤¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¡£1922Ç¯¡¢Åö»þ18ºÐ¤Î¾®ÄÅ¤Ï»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ëµÜÁ°Â¼¡Ê¸½ºß¤Î¾¾ºå»ÔÈÓ¹âÄ®¡Ë¤Î¿Ò¾ï¾®³Ø¹»¤Ç1Ç¯´Ö¤À¤±ÂåÍÑ¶µ°÷¡ÊÀïÁ°¤Î¾®³Ø¹»¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡¢¶µ°÷»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¶µ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤Î¤³¤È¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÄÅËÜ¿Í¤¬À¸Á°¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë1Ç¯´Ö¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¾®ÄÅÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌÜ¹õ¤À¡£¼Â¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡
¡È°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡ÉÌÜ¹õ¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó1¥«·îÁ°¤ËÆÍÇ¡¹ßÈÄ
¡Ö¼ø¶È¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìò¤ò¼«Ê¬¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Â¿Ë»¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢µÓËÜ¤òÁêÅöÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯8·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¡¢ÌÜ¹õ¤¬ÆÍÇ¡¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ±Ç²è¤ÏÀ½ºîÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢10·î¤Ë¥¢¥ë¥¿¥ß¥é¤ÏÅÝ»º¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¢¥ë¥¿¥ß¥é¼ÒÄ¹¤ÎËñ°æ¾Ê»Ö»á¤ËÇË»º¿½ÀÁ¤Ë»ê¤Ã¤¿Í×°ø¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Î·Ð±Ä¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦ÌµÇ°¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö8·î¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¼þËÉ¡ÊÀµ¹Ô¡Ë´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î1¥«·îÁ°¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬°ú¤¶â¤Ç¤¹¡×
¡¡ÌÜ¹õ¤Î½êÂ°»öÌ³½êSTARTO ENTERTAINMENT¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥óÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤Ç¤ÏÌÜ¹õ¤Î¥É¥¿¥¥ã¥óÁûÆ°¤ò¾ÜÊó¡£ÌÜ¹õ¥µ¥¤¥É¤¬À©ºî²ñ¼Ò¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¾×·â¤Î¹ßÈÄÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£