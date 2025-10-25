¡ÖÆüÅì¹ÈÃã¡×¤Ë³×¿·¡¡¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°°ì¤Ä¤Ç¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×ÁÛ¤¤¤¬·ë¼Â¡¡³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¡¡»°°æÇÀÎÓ¤Î¡ÖÆüÅì¹ÈÃã¥ß¥ë¥¯¤È¤±¤À¤¹¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥ß¥ë¤È¤±¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢°ì¼Ò°÷¤Î¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°°ì¤Ä¤Ç¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤¬·ë¼Â¤·¤Æ2021Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¹ÈÃãÍÕ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÆüÅì¹ÈÃã¡×¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¹ÈÃã¶È³¦¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î9Æü¡¢¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×À½Â¤µòÅÀ¤ÎÆ£»Þ¹©¾ì¡ÊÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¡Ë¤Ç¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×À¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëËÁÆ¬¤Î¼Ò°÷¡¦Å·Ìîµ®¹À¤µ¤ó¤é¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢³«È¯¤Î·Ð°Þ¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÈìÔÂô°û¤ß¡É¤ËÈ¼¤¦ÈÑ»¨¤µ¤«¤éÃåÁÛ
¡¡Å·Ìî¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤òÃåÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¡£
¡¡Åö»þ¡¢»Ô¾ì³«Âó¼¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Å·Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë²ÈÄíÍÑ¤ÎÊ´Ëö¾¦ÉÊ¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¡¦¼«ÈÎµ¡ÍÑ¤Î±ÕÂÎ¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢ÃãÍÕ¤«¤é¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤Î¤òÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Å·Ìî¤µ¤ó¡£¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤òº®¤¼¤ë¡ÈìÔÂô°û¤ß¡É¤È¤¤¤¦°û¤ßÊý¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃãÍÕ¤«¤éÞ»¤ì¤¿¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤â¡ÈìÔÂô°û¤ß¡É¤âÌ£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ºî¤ëºÝ¤Ë¥´¥ß¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤òÀö¤¦¼ê´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°°ì¤Ä¤Ç¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤¬ºî¤ì¤¿¤éÊØÍø¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯º¢¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Ï¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢³«È¯Ã´Åö¼Ô¤«¤é¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹¤¯Êç¤ë¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼ÒÄ¹¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ´ë²è¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Å·Ìî¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¾¯¿Í¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ÏÊÌ¤ÎÉô½ð¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Ï¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃãÍÕ¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢ÀßÈ÷Åù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é³«È¯¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ËÃãÍÕ¤ä¥¯¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¼êºî¶È¤ÇµÍ¤á¤Æ¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ì£¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÃãÍÕ¤Î»ºÃÏ¤äÃãÍÕ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¡ÊÂç¤¤µ¡Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¼ïÎà¡¢Âç¤¤µ¤òÊÑ¤¨¤Æ»îºî¤·Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì£¤ï¤¤¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£Ãê½Ð¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÁÇºà¤äÃæ¿È¤¬¤³¤Ü¤ì¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¸¶ÎÁ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Î¹ç´Ö¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢²ÝÂê¤Î¸¡¾Ú¡¦²þÁ±¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»îºî¤Ï¿ôÉ´¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å·Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤Ø¤Î¼«¿®¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀ³Î¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ò¼ê·Ú¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀäÂÐ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤ËÁæ¤®¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡Åö½é¤ÏÍÅü¤ÇÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º½Åü¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤ò¼õ¤±¤ÆÌµÅü¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´Å¤ß¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¸å¤«¤éÂ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌµÅü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ê¤ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£»ä¤¬ÌµÅü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¹½ÁÛ¤«¤éÌó6Ç¯¡£2021Ç¯8·î¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¤È¤±¤À¤¹¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥° ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤È¡ÖÆ± ¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡×¤Î2ÉÊ¤¬À²¤ì¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿Æü¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÆü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤È´¶ÌµÎÌ¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¹ÈÃã¤ò°·¤¦²ñ¼Ò¤Ç³«È¯¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ÈÃã¤ÎÀ¤³¦¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤â¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ¤«¤éÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ã£À®´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£À½Â¤ÊýË¡¤ÇÆÃµö¤â¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¹õÅü±¨Î¶¡×
¡¡¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤ÏÈ¯Çä¸å¡¢¡ÖÆüÅì¹ÈÃã¡×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÇÏÃÂê²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖSNS¤Ç¥Ð¥¹¤ê¡¢ÆëÀ÷¤ß¤ÎTVÈÖÁÈ¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅ·Ìî¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡È¯Çä³«»Ï¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¡£¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤ÏÓÏ¹¥ÉÊÇä¾ì¤Ç¤ÎÄêÈÖ¤ÎÃÏ°Ì³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·Ìî¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢SCM¹ØÇãËÜÉô¹ØÇãÉô´ÕÄê¼¼¤Ë½êÂ°¤·ÃãÍÕ¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ´Åö¤«¤é³°¤ì¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢Ãç´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¶¦ÁÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¥«¥â¥ß¡¼¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ËÃãÍÕ¤È²¿¤«¤ò²Ã¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¡×¤Èº£¸å¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤ò´Þ¤à¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä±ÕÂÎ·Ï¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢R&DËÜÉô±þÍÑ³«È¯Éô»Ô¾ì³«Âó¼¼¼¼Ä¹¤ÎÊÆß·ÍÎÏ¯¤µ¤ó¡£
¡¡ÊÆß·¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¹õÅü±¨Î¶¡×¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Ë¡¢¹õÅü¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£
¡¡³°¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ä°ûÎÁ¤Ê¤É¤Ç¹õÅü¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÓÏ¹¥ÉÊ¤Ç¤Ï¹õÅü¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼À½ÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¾¦µ¡¤ò¸«½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö»Ô¾ì³«Âó¼¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ç¡¢Ëè·î¡Ø¥ß¥ë¤È¤±¡Ù¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¹õÅü±¨Î¶¡Ù¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹ÈÃã¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊÆß·¤µ¤ó¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡À½Â¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¾¦ÉÊ¤òÄ¹Ç¯¸¦µæ³«È¯¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¹õÅü¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¾¦ÉÊ¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢Áí¹ç¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É²½¤Ø¤ÎºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Áí¹ç¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹ÈÃã¤ä¤ªÃã¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥³¥³¥¢¤Ê¤É¤ÎÓÏ¹¥ÉÊ¤òÉý¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡2023Ç¯8·î¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¤È¤±¤À¤¹àÝàê¥Ð¥Ã¥°¡¡¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤È¡ÖÆ± ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¡×¤Î2ÉÊ¤ò¿·È¯Çä¤·¤Æº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥é¥Æ»Ô¾ì¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢È¯Çä¸å¤ËÀ½Â¤ÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¾å¤·½ªÇä¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¥ß¥ë¥¯¤È¤±¤À¤¹àÝàê¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤ÇÉâ¾å¤·¤¿²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê°ûÎÁ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡Ø¥ß¥ë¤È¤±¡Ù¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Å·Ìî¤µ¤ó¡¢ÊÆß·¤µ¤ó¤È¤â¤Ë¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤ÎÈôÌö¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡Å·Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¤«¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥ß¥ë¤È¤±¡Ù¤ÏÂè3¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤·¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆß·¤µ¤ó¤â¡ÖÀ¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°°ì¤Ä¤Ç¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹¥Îã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¡Ø¥ß¥ë¤È¤±¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤È¤â¤Ë¶¯¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¡¢¹ÈÃã¤ò¤è¤¯°û¤à³¤³°¤ÎÃÏ°è¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¡Ø¥ß¥ë¤È¤±¡Ù¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÀ½Â¤¸½¾ì
¡¡¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤ÎÅ¸³«¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬Æ£»Þ¹©¾ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¡¡¹ÔËÜ¹Í·é¹©¾ìÄ¹¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¹ÈÃã¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ß¥ë¤È¤±¡Ù¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À½Â¤ÌÌ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¸½¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ï¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯8·î¤ÎÈ¯Çä³«»ÏÅö½é¤Ï¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤ÃÊ³¬Åª¤Ë¼«Æ°²½¤·À¸»º¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£»Þ¹©¾ìÂè°ìÉôÉûÉôÄ¹¤Î»³ºê¾Í¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö½é¤ÏÃãÍÕ¤È¥¯¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¸¶ÎÁ¤òÆ±»þ¤Ë½¼Å¶¤Ç¤¤ë½¼Å¶µ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾Íè¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¾¦ÉÊ³«È¯¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë2022Ç¯¤Ë4¼ï¤Î°Û¤Ê¤ëÈæ½Å¤Î¸¶ÎÁ¤òÆ±»þ¤Ë½¼Å¶¤Ç¤¤ëµ¡³£¤Ëº¹¤·´¹¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸¶ºà¤òÍ½¤áº®¹ç¤·¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈÃãÍÕ¤È¤¤¤¦2¼ï¤Î¸¶ÎÁ¤ò½¼Å¶¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À½Â¤¥é¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡À½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¿·½¼Å¶µ¡¤ò2ÂæÀßÃÖ¤·¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½6ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½¼Å¶¥¨¥ê¥¢¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï2³¬¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å³¬¤ÎÃãÍÕÍÑ¤Î¥¿¥ó¥¯¤È¥Ñ¥¦¥À¡¼ÍÑ¤Î¥¿¥ó¥¯¤«¤é¡¢¥Ñ¥¤¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¶ÎÁ¤ò²¼ÁØ¤Î½¼Å¶µ¡¤ËÅê²¼¡£¸¶ÎÁ¤¬½¼Å¶¤µ¤ì¤¿»°³Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬4¸Ä¤º¤ÄÂÞµÍ¤á¤µ¤ì¡¢1¥±¡¼¥¹6ÂÞÆþ¤ê¤Î²Ù»Ñ¤Ç½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢ºî¶È¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ïµ¡³£²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÎÉÉÊ¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î°õ»ú¤Ê¤É¤â¼«Æ°È½ÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ£»Þ¹©¾ìÂè°ìÉôÀ½Â¤Âè»°¼¼¼çÇ¤¤ÎÍî¹ç½ÓÇ·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥óÀßÎ©»þ¤«¤é¡¢¾Ê¿Í²½¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£¡Ø¥ß¥ë¤È¤±¡Ù¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÊñºà¤ÎÊä½¼¤äÀ½Â¤¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë2¿Í¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤È1¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Î·×3¿Í¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡È¯ÇäÅö½é¤ËÆ³Æþ¤·¤¿µì½¼Å¶µ¡¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë°Ü¤µ¤ì»îºîÉÊ¤ä¾¯ÎÌÀ¸»ºÍÑ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÔËÜ¹©¾ìÄ¹¤Ï¡Ö¸¶ÎÁ¤¬Ãã¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÁü¤Ï¤Ä¤¯¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÎÎ®Æ°À¤Ê¤É¤Ï¼ÂºÝ¤Ë½¼Å¶µ¡¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£»î¤·¤Ë½¼Å¶¤ò¤·¤Æ¡¢²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤«¤éËÜÀ¸»º¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ß¥ë¤È¤±¡×¤Î¾¦ÉÊÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃê½Ð¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢ÃãÍÕ¤Î¹á¤ê¤ä´Å¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡£º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡¢¤È¤Æ¤â²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ø¹õÅü±¨Î¶¡Ù¤â¡¢¥¦¡¼¥í¥óÃã¤ÎÃãÍÕ¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀß·×¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£