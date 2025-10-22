「下水の臭いがするから、ベランダの窓は開けるな」

28歳の夫が妻に“ひた隠しにしていたモノ”の正体は……。2017（平成29）年に関西地方で明らかになった「殺人事件」。ベランダで見つかった白骨死体の正体は？ そして捜査が進むにつれてわかった「犯人男性の異常性」とは……？ なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／後編を読む）



その事件は、家賃を滞納していた藤本孝明（当時28）のワンルームマンションに、不動産業者が立ち入ったことから発覚した。

藤本は月4万2000円の家賃を数年間滞納していた。家賃の保証会社が変わって、悪質な滞納者については督促に乗り出すことになり、藤本と一向に連絡が取れないので、社員2人が明け渡し作業のため、部屋の中に入ることになったのだ。

すると、ベランダに異様なものが放置されていた。毛布に包まれ、耐え難い臭いがする。中を開けると、それは下着姿の女性の白骨死体だった。

「ヒィーッ！」

業者は直ちに110番通報。警察の捜査は初動から大きく動いた。なぜなら、部屋の中に「7年前に彼女を殺した。心中しようと思ったが、自分は死にきれなかった」というメモが残されていたからだ。

亡くなった女性は…

「家賃を滞納していたぐらいだ。金銭的な余裕はないだろう。そう遠くへは行っていないはずだ」

警察は捜査の網を縮めていき、3週間後に現場から約1キロ離れたファストフード店で食事をしていた藤本を発見した。その場で任意同行を求め、殺人容疑で逮捕した。

被害者は藤本が高校時代から付き合っていた1学年上の永田江利佳さん（死亡時21）と分かった。江利佳さんは事件直前まで生活保護を受けていたが、藤本と同棲することになり、藤本と一緒に地元の区役所を訪れてから行方不明になっていた。

藤本の供述によると、それから1週間後に江利佳さんが「もう生きていたくない。殺してほしい」と言うので、首を絞めて殺したという。

「オレは江利佳の希望通りにしただけ。江利佳の望むことなら何でもしてやりたいと思っていた。最初は死体を風呂場に置いていたが、臭いが気になるようになり、ベランダに移した」

「下水の臭いがするから、ベランダの窓は開けるな」

さらに驚くべきことは、のちに共犯者として逮捕されることになる元妻の藤本美幸（同23）と結婚し、その部屋で1年近く結婚生活を送っていたことだ。

「それがどうして彼女にバレなかったんだ。洗濯物でも干せば、すぐに気付かれることだろう」

「彼女とは立場が逆だった。自分が“専業主夫”として家事を担当し、彼女が外に出て働いていた。彼女には『下水の臭いがするから、ベランダの窓は開けるな』と言っていた」

その後、美幸は離婚して別のアパートに移って行ったが、離婚後も「寂しいから、家に来てほしい」などと言って、事実上、藤本と婚姻生活を継続させていた。

事件に至るまでの「驚きの背景」

事件が発覚した日、藤本は〈出て行く。荷物は全部捨ててくれて構わない〉というLINEのメッセージを残し、姿をくらました。

ところが翌日、また戻ってきて、美幸に食料品やバイクの調達を頼んだ。美幸は何も知らず、藤本の逃亡を手伝うことになった。

その後、美幸も犯人隠匿の疑いで逮捕されたが、すべての事情が明るみに出ると、美幸は不起訴処分になった。

一方、藤本は殺人罪で起訴され、3カ月の鑑定留置が決定。刑事責任能力については「問題ない」とされたが、事件に至るまでの経緯については驚くべき背景が潜んでいた。

