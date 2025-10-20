テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」が２０日、放送され、シンクタンク「新外交イニシアティブ」代表の猿田佐世氏が、日本維新の会・吉村洋文代表が口にする「身を切る改革」を批判した。吉村氏は、自民との連立について、議員定数削減を絶対条件と発言している。

同番組では元財務官僚で弁護士、信州大学の特任教授を務める山口真由氏が９月末で「卒業」（同番組より）するなどし、猿田氏らが新たに月曜コメンテーターとして加入している。

「今日はこれ一言だけ言えれば、と思って来てるんですけど」と切り出し、「『身を切る改革』っていうんですけど、切られるのはアナタです！テレビを見てらっしゃるアナタです！」と声高に訴えた。

続けて「議員の定数を削減すると…、議員って、民主主義の基本、私たちの代表だし、私たちの声なんです。彼らの人数を切るってことは、ますます今遠ざかっている政治がますます遠くなっていく。何か困ったことがあった時に、相談できる議員がいますか。変えてほしいんです、言える議員がいますか。日本は地方議員を含め、議員の数が少ないんで」などと熱弁。

「その（私達の）声を届ける人たちすら送ることができなくなってしまったら…、私は少数政党の立場から申し上げてるのではなくて。（中略）おかしなことをやってる人がいたら選挙で落としていけばいい。企業団体献金を禁止すればいい。解決の方法が違う」と批判。「繰り返しになりますけど、カッコイイこと言えばいいんじゃないんです。『身を切る改革』って言いますけど、切られるのはアナタであり、私、である！。今日はそれだけ、言いたくて来ました」とわなわなと声を震わせるように熱く語っていた。