100¶Ñ¤¬¤·¤ì¤Ã¤È¥¹¥´¥¤¾¦ÉÊ½Ð¤·¤Æ¤¿¡ªºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ËÎÏ»ý¤Á♡6­Ô¤âÂÑ¤¨¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Õ¥Ã¥¯

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¼ýÇ¼¥Õ¥Ã¥¯¡£¥µ¥¤¥º¼«ÂÎ¤Ï¾®¤µ¤ÊÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ËÎÏ»ý¤Á¤ÇÂÑ²Ù½ÅÎÌ¤ÏÌó6kg¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤Æ²¿¤Î¤½¤Î¡ª½Å¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤â¡¢Í¾Íµ¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤­¤Æ°ÂÄê´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢öÁáÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¡Ê32mm¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÑ²Ù½ÅÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§²£3kg¡¿²¼6kg
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼

¤³¤ì¤¬ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ËÎÏ»ý¤Á¤«¤â¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¶¯ÎÏ¼§ÀÐ¼ýÇ¼

º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¡Ê32mm¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¼ýÇ¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¶¯¤Î¾¦ÉÊ¡ª

¤ªÃÍÃÊ¤Ï330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£

360¡ë²óÅ¾¡¢180¡ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¡ý¡£¥µ¥¤¥º¤¬32mm¤È¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÎà»÷¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤­¤¤Ê¬¡¢ÂÑ²Ù½ÅÎÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²£¸þ¤­¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÌó3kg¡¢²¼¸þ¤­¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó6kg¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¤È¤Ë¤«¤¯¶¯ÎÏ¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤âÍ¾Íµ¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ëºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à

¥¹¥¤¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¼¸þ¤­¡¢²£¸þ¤­¤ÎÎ¾Êý¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£²¼¸þ¤­¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É¤ä¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë²¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

²£¸þ¤­¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÎÏ»ý¤Á¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤âÍ¾Íµ¤Ç¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ÜÆ°¤µ¤»¤è¤¦¤Ë¤â¤Ï¤¬¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Û¤É¶¯ÎÏ¡£°ÂÄê´¶¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£

º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¡Ê32mm¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤ä¼ýÇ¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£