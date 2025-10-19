100¶Ñ¤¬¤·¤ì¤Ã¤È¥¹¥´¥¤¾¦ÉÊ½Ð¤·¤Æ¤¿¡ªºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ËÎÏ»ý¤Á♡6Ô¤âÂÑ¤¨¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Õ¥Ã¥¯
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¡Ê32mm¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÑ²Ù½ÅÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§²£3kg¡¿²¼6kg
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¤³¤ì¤¬ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ËÎÏ»ý¤Á¤«¤â¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¶¯ÎÏ¼§ÀÐ¼ýÇ¼
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¡Ê32mm¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¼ýÇ¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¶¯¤Î¾¦ÉÊ¡ª
¤ªÃÍÃÊ¤Ï330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
360¡ë²óÅ¾¡¢180¡ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¡ý¡£¥µ¥¤¥º¤¬32mm¤È¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÎà»÷¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤¤Ê¬¡¢ÂÑ²Ù½ÅÎÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²£¸þ¤¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÌó3kg¡¢²¼¸þ¤¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó6kg¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¶¯ÎÏ¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤âÍ¾Íµ¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¹¥¤¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¼¸þ¤¡¢²£¸þ¤¤ÎÎ¾Êý¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£²¼¸þ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É¤ä¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë²¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²£¸þ¤¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÎÏ»ý¤Á¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤âÍ¾Íµ¤Ç¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ÜÆ°¤µ¤»¤è¤¦¤Ë¤â¤Ï¤¬¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Û¤É¶¯ÎÏ¡£°ÂÄê´¶¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¡Ê32mm¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤ä¼ýÇ¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£